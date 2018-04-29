Rumeli Türklerine hemşeri ziyareti

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Jupa Bölgesinden gelen Makedonya’nın tek Türk Belediye Başkanı Ariyan İbraim ve Mavi Laleler Folklor öğrencilerini ağırladı. Türkiye’ye Altınova Belediye Başkanlığının 23 Nisan etkinlikleri için gelen Makedonya Jupa bölgesinin Türk heyeti, dönüş yolunda Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip, yönetim kurul üyeleri, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm karşıladı.

“MİNNET BORÇLUYUZ”

Makedonya’nın tek Türk Belediye Başkanı olan Ariyan İbraim, hemşerilerinin arasında olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Rumelili hemşerilerimiz ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle daha da güçleniyoruz. Bölgemizde Atatürk’ün babası Alirıza Efendi Anı Evi’nin yapılmasını sağlayanlara, belediyemize, itfaiye ve ambulans verilmesine katkı sunan herkese minnet borçluyuz” dedi. Altınoluk pide sahibi İbrahim Bıyıklı tarafından Jupa Türk heyetine yemek verilirken, Kent Konseyi tarafından da pişmaniye hediye edildi.