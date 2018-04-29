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Bugün 10:54 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 10:55 TSİ )

Yağmur ile Alpaslan dünya evine girdi

Kartepe Suadiye Mahallesi sakinlerinden Taner Karagül'ün yeğeni Alpaslan Karagül, Yağmur Dağdelen ile dünya evine girdi. Nesa Düğün Salonunda gerçekle...

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Kartepe Suadiye Mahallesi sakinlerinden Taner Karagül'ün yeğeni Alpaslan Karagül, Yağmur Dağdelen ile dünya evine girdi. Nesa Düğün Salonunda gerçekleştirilen düğünde çifin nikahlarını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kıydı.

Bugün 10:54 TSİ - Kültür-Sanat

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