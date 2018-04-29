Kartepe Uzuntarla Mahallesi sakinlerinden Tahsin Demirci'nin oğlu Kaan Demirci, Meryem Kılıç ile hayatını birleştirdi. Uzuntarla Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen düğünde çiftin nikahlarını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kıydı.
Bugün 10:55 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 10:57 TSİ )
Meryem ve Kaan dünya evine girdi
Kartepe Uzuntarla Mahallesi sakinlerinden Tahsin Demirci'nin oğlu Kaan Demirci, Meryem Kılıç ile hayatını birleştirdi. Uzuntarla Sosyal Tesisleri’nde...
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Bugün 10:55 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz