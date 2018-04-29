Fatih Polat SP'den aday adayı oluyor

Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmak isteyenlerle dolup taşıyor. 7 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi Kocaeli milletvekili adayı olan İzmit’in tanınan genç Avukatı Fatih Polat, 24 Haziran seçimleri için aday adaylığı başvurusu yapıp yapmayacağı merak konusu idi. Beklenen açıklama Avukat Fatih Polat’tan geldi. Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yarın yapacağını ifade eden Polat: “ Saadet Partisi halkın ilgisini çekerek hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Bu milletin dertlerine deva olacak reçeteyi Saadet Partisinde görüyorum. İnşaallah bu seçimde iktidara gelecek ve milletimize hak ettiği efsane hizmetleri yapacağız.” dedi.