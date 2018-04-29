Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:00 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:01 TSİ )

Fatih Polat SP'den aday adayı oluyor

Avukat Fatih Polat, Saadet Partisi milletvekili aday adaylığı başvurusunu yarın yapacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmak isteyenlerle dolup taşıyor. 7 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi Kocaeli milletvekili adayı olan İzmit’in tanınan genç Avukatı Fatih Polat, 24 Haziran seçimleri için aday adaylığı başvurusu yapıp yapmayacağı merak konusu idi. Beklenen açıklama Avukat Fatih Polat’tan geldi. Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yarın yapacağını ifade eden Polat: “ Saadet Partisi halkın ilgisini çekerek hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Bu milletin dertlerine deva olacak reçeteyi Saadet Partisinde görüyorum. İnşaallah bu seçimde iktidara gelecek ve milletimize hak ettiği efsane hizmetleri yapacağız.” dedi.

Bugün 11:00 TSİ - Siyaset

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İYİ Parti'de başkan o isim mi oluyor? mask
İYİ Parti'de başkan o isim mi oluyor?
Abdullah Gül, kararını açıkladı! mask
Abdullah Gül, kararını açıkladı!
Fikri Işık aday olacak mı? İşte cevabı... mask
Fikri Işık aday olacak mı? İşte cevabı...
Nazmi Ertuğral ve 19 arkadaşı İYİ Parti’li oldu mask
Nazmi Ertuğral ve 19 arkadaşı İYİ Parti’li oldu
AKP'de 6 vekil, yeniden aday adayı! mask
AKP'de 6 vekil, yeniden aday adayı!
YSK’nın yurtdışı seçmen kararına itiraz mask
YSK’nın yurtdışı seçmen kararına itiraz
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı! mask
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı!

GALERİ

TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret mask
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
Antalya’da Körfez rüzgarı! mask
Antalya’da Körfez rüzgarı!
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL