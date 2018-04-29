Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmak isteyenlerle dolup taşıyor. 7 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi Kocaeli milletvekili adayı olan İzmit’in tanınan genç Avukatı Fatih Polat, 24 Haziran seçimleri için aday adaylığı başvurusu yapıp yapmayacağı merak konusu idi. Beklenen açıklama Avukat Fatih Polat’tan geldi. Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yarın yapacağını ifade eden Polat: “ Saadet Partisi halkın ilgisini çekerek hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Bu milletin dertlerine deva olacak reçeteyi Saadet Partisinde görüyorum. İnşaallah bu seçimde iktidara gelecek ve milletimize hak ettiği efsane hizmetleri yapacağız.” dedi.
Bugün 11:00 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:01 TSİ )
Fatih Polat SP'den aday adayı oluyor
Avukat Fatih Polat, Saadet Partisi milletvekili aday adaylığı başvurusunu yarın yapacak.
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Bugün 11:00 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz