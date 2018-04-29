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Avcılarda Çolak yeniden başkan

Kocaeli Avcılık Atıcılık İhtisas Derneği’nin olağan kongresine tek aday olarak giren Erol Çolak yeniden başkan seçildi.

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Kocaeli Avcılık Atıcılık İhtisas Derneği’nin 29. Olağan kongresi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yer alan Avcılar Kıraathanesi’nde gerçekleştirildi. 130 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede derneğin 21 yıldır başkanlık görevini yürüten ve seçimlere tek aday olarak giren Erol Çolak yeniden başkan seçildi. Divan Başkanlığını Muzaffer Seber üstlenirken seçim sonucunda 9 yönetim kurulu, 3 denetim kurulu üyesi seçildi.

BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Kongrede kısa bir konuşma yapan Kocaeli Avcılık Atıcılık İhtisas Derneği Başkanı Erol Çolak, “Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hep beraber üyelerimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. İlk gün ki heyecanla yolumuza devam ederken kongremiz tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

EROL ÇOLAK’IN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Üyeleri

Erol Çolak, İbrahim Çelik, Kenan Aydın, Enver Akarsu, Abdullah Çolak, Kenan Mut, Murat Çağlar, Metin Küçükyıldız, Mehmet Tavlı

Denetim Kurulu Üyeleri

Kenan Güre, Muharrem Şen, Aziz Çetin

Bugün 11:03 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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