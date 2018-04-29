Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:21 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:22 TSİ )

Şeker'e önemli görev

AKP Kocaeli Milletvekili, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, dün Kocaeli İl Teşkilatı’nda milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra AK Parti Genel Merkezi’nin vermiş olduğu görev nedeni ile Malatya, Nevşehir ve Erzincan illerine gitmek üzere kentimizden ayrıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, cumartesi günü AKP Kocaeli İl Teşkilatı’nda milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunduktan sonra Malatya iline gitmek üzere ilimizden ayrıldı.

 27.Dönem Milletvekilliği seçimleri için aday adayı olmak üzere istifasını sunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’dan boşalan belediye başkanlığı koltuğu için büyükşehir belediye meclis üyeleri ve AK Parti teşkilatları ile istişare ve değerlendirmeler yapan Şeker, ‘’ Dün sabah Kocaeli İl Teşkilatımızda milletvekilliği için tekrar aday adaylığı başvurusunda bulunduktan sonra Malatya ilimize gelerek belediye meclis üyelerimiz ve teşkilatımızla bir araya geldik. Burada verimli bir şekilde istişare ve değerlendirmelerimizi yaptık. Malatya’dan döndükten sonra tutmuş olduğumuz raporu Yerel Yönetimler Başkanımız Sn. Erol Kaya Bey’e sunacağız ve aday belirleme konusunda son kararı Genel Merkezimiz verecek. Eminim ki; Ahmet Çakır başkanımız yerine seçilecek olan yeni arkadaşımız da yapacağı hizmetler ile Malatya ilimize artı değer katacak.’’ dedi.

İKİNCİ DURAK: NEVŞEHİR

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, bugün Malatya ilinde yapmış olduğu istişare ve değerlendirmelerden sonra soluğu yarın Nevşehir ilinde alacak. 24 Haziran’da yapılacak olan 27.Dönem Milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olabilmek için Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Hasan Ünver’den boşalan koltuk için belediye meclis üyeleri arasında seçim gerçekleştirilecek. Yapılacak olan seçim öncesi, oy kullanma hakkına sahip olan AKP belediye meclis üyeleri ile burada bir araya gelecek olan Şeker, teşkilatların da görüşlerini aldıktan sonra tutacağı raporu genel merkeze sunacak.

ŞEKER, ERZİNCAN’DA KOMİSYON BAŞKANI

 AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Malatya ve Nevşehir illerinde Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın vermiş olduğu görevleri tamamladıktan sonra soluğu Çarşamba günü Erzincan’da alacak. AKP teşkilatlarında 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları 29 Nisan’da (bugün) sona eriyor. Bu noktada illerde müracaat eden Milletvekili aday adaylarının temayül yoklamalarını yapmak üzere AKP Genel Merkezi tarafından komisyonlar kuruluyor. Çarşamba günü tüm Türkiye’de il merkezlerinde temayüller yapılacak. Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Şeker: “Ak Parti Genel Merkezimiz, Erzincan ilinde yapılacak olan milletvekili temayül yoklaması için kurduğu komisyonun başkanlığına bizi uygun görmüşler. İnşallah komisyon üyesi arkadaşlarla birlikte Çarşamba günü Erzincan’da temayül yoklaması yapıp geleceğiz. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri, ülkemiz için bir dönüm noktası olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetimde istikrar olacak ve parlamento asli görevi olan yasama faaliyetlerini hükümete bağlı olmaksızın bağımsız olarak yapacak. 24 Haziran seçimleri şimdiden ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

Bugün 11:21 TSİ - Siyaset

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İYİ Parti'de başkan o isim mi oluyor? mask
İYİ Parti'de başkan o isim mi oluyor?
Abdullah Gül, kararını açıkladı! mask
Abdullah Gül, kararını açıkladı!
Fikri Işık aday olacak mı? İşte cevabı... mask
Fikri Işık aday olacak mı? İşte cevabı...
Nazmi Ertuğral ve 19 arkadaşı İYİ Parti’li oldu mask
Nazmi Ertuğral ve 19 arkadaşı İYİ Parti’li oldu
AKP'de 6 vekil, yeniden aday adayı! mask
AKP'de 6 vekil, yeniden aday adayı!
YSK’nın yurtdışı seçmen kararına itiraz mask
YSK’nın yurtdışı seçmen kararına itiraz
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı! mask
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı!

GALERİ

TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret mask
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
Antalya’da Körfez rüzgarı! mask
Antalya’da Körfez rüzgarı!
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL