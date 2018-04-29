Şeker'e önemli görev

Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, cumartesi günü AKP Kocaeli İl Teşkilatı’nda milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunduktan sonra Malatya iline gitmek üzere ilimizden ayrıldı.

27.Dönem Milletvekilliği seçimleri için aday adayı olmak üzere istifasını sunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’dan boşalan belediye başkanlığı koltuğu için büyükşehir belediye meclis üyeleri ve AK Parti teşkilatları ile istişare ve değerlendirmeler yapan Şeker, ‘’ Dün sabah Kocaeli İl Teşkilatımızda milletvekilliği için tekrar aday adaylığı başvurusunda bulunduktan sonra Malatya ilimize gelerek belediye meclis üyelerimiz ve teşkilatımızla bir araya geldik. Burada verimli bir şekilde istişare ve değerlendirmelerimizi yaptık. Malatya’dan döndükten sonra tutmuş olduğumuz raporu Yerel Yönetimler Başkanımız Sn. Erol Kaya Bey’e sunacağız ve aday belirleme konusunda son kararı Genel Merkezimiz verecek. Eminim ki; Ahmet Çakır başkanımız yerine seçilecek olan yeni arkadaşımız da yapacağı hizmetler ile Malatya ilimize artı değer katacak.’’ dedi.

İKİNCİ DURAK: NEVŞEHİR

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, bugün Malatya ilinde yapmış olduğu istişare ve değerlendirmelerden sonra soluğu yarın Nevşehir ilinde alacak. 24 Haziran’da yapılacak olan 27.Dönem Milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olabilmek için Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Hasan Ünver’den boşalan koltuk için belediye meclis üyeleri arasında seçim gerçekleştirilecek. Yapılacak olan seçim öncesi, oy kullanma hakkına sahip olan AKP belediye meclis üyeleri ile burada bir araya gelecek olan Şeker, teşkilatların da görüşlerini aldıktan sonra tutacağı raporu genel merkeze sunacak.

ŞEKER, ERZİNCAN’DA KOMİSYON BAŞKANI

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Malatya ve Nevşehir illerinde Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın vermiş olduğu görevleri tamamladıktan sonra soluğu Çarşamba günü Erzincan’da alacak. AKP teşkilatlarında 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları 29 Nisan’da (bugün) sona eriyor. Bu noktada illerde müracaat eden Milletvekili aday adaylarının temayül yoklamalarını yapmak üzere AKP Genel Merkezi tarafından komisyonlar kuruluyor. Çarşamba günü tüm Türkiye’de il merkezlerinde temayüller yapılacak. Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Şeker: “Ak Parti Genel Merkezimiz, Erzincan ilinde yapılacak olan milletvekili temayül yoklaması için kurduğu komisyonun başkanlığına bizi uygun görmüşler. İnşallah komisyon üyesi arkadaşlarla birlikte Çarşamba günü Erzincan’da temayül yoklaması yapıp geleceğiz. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri, ülkemiz için bir dönüm noktası olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetimde istikrar olacak ve parlamento asli görevi olan yasama faaliyetlerini hükümete bağlı olmaksızın bağımsız olarak yapacak. 24 Haziran seçimleri şimdiden ülkemize hayırlı olsun.” dedi.