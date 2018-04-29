AKP'li kadınlarda SKM başkanı belli oldu

24 Haziran erken seçimlerinin açıklanmasının ardından çalışmalarına büyük bir hız veren AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Seçim Koordinasyon Merkezilerinin yapılandırmalarını da diğer bir taraftan da sürdürüyor. İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz Kocaeli İl Kadın Kolları SKM Başkanlığına Elif Başyiğitin atandığını açıklayarak seçim takvimine göre her anı dolu dolu geçireceklerini ifade ederek "Her günümüzü en üst seviyede ki verimle geçirerek 24 Hazirana kadar teşkilatlarımızla çok çalışacağız. Şunu çok iyi biliyoruz ki siyaset asla tek kişilik bir oyun değildir. Siyaset bir ekip kadro ve bir organizasyon işidir. Bundan dolayıdır ki bizler milletimiz için AK Kadınlar olarak gece gündüz çalışacağız" dedi.

TÜM TEŞKİLATLARIMIZLA SAHADA OLACAĞIZ

24 Haziran seçimlerinin Türkiye açısından milat olduğunu ifade eden AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz "Kadın Kolları olarak on iki ilçemizde 24 Haziran seçimlerine hazırız. Tüm teşkilatlarımızla sahada olacağız ve kapı kapı gezeceğiz diye konuştu. Kadın Kolları teşkilatları olarak yoğun bir tempoda çalışacaklarını da dile getiren Yılmaz AK Parti olarak 15 yıldır milletimizin teveccühüne mazhar olarak iktidarda halkımızın hizmetkârı olarak görev yapıyoruz. Kocaelide ki tüm AK kadınlar Türkiyenin gelişmesi ve kalkınması için Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde çalışmaktadır" ifadelerini sarf etti.

SEÇİMLER TÜRKİYE İÇİN BİR MİLATTIR

İl Kadın Kolları SKM Başkanlığına Elif Başyiğiti atadıklarını da dile getiren Başkan Yılmaz "İl SKM Başkanlığına atadığımız Elif kardeşime başarılar diliyorum. İnanıyorum ki çok başarılı bir şekilde seçim çalışmalarımızı teşkilatlarımızla birlikte yürütecektir. 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milattır. Bu bilinçle çalışacak ve güzel ülkemizi güzel yarınlara ulaşmasına vesile olacak tempoda görevimizi yerine getireceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı. İl SKM Başkanlığına getirilen AKP Kurucu Kadın Kollarında 2002 yılında başladığı siyaset hayatına çeşitli görevlerle devam eden Elif Başyiğit Seçim İşleri Tanıtım ve Medya Ar-Ge gibi birçok birimde görev aldı. AKP Kocaeli İl Kadınları SKM Başkanlığına atanan Başyiğit Türkiye geneli en iyi Tanıtım ve Medya ödülünü Recep Tayyip Erdoğandan almış daha önceki seçimlerde de SKM başkanlığı yapmıştı. Şuanda İl Kadın Kollarında Teşkilat Başkanı olarak da görev yapmaktadır.