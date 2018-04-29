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CHP'liler Cumhurbaşkanı adayını oyladı

CHP'nin 81 il başkanı, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri adayı oyladı. Sandıktan çıkan kağıtlar, sonuç açıklanmadan Kılıçdaroğlu'na verildi.

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Cumhurbaşkanı Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Kayseri'de bir araya geldiği 81 il başkanına, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri adayının sorulduğu, onların da isim yazdıkları kağıdı, konulan sandığa attıkları ortaya çıktı.

CUMHURBAŞKANI ADAYINI OYLADILAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kayseri Erciyes'teki otelde, 81 il başkanı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun, basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süreci konuştuğu öğrenildi. Toplantının sonunda ise bir tahta sandık getirilerek 81 il başkanına Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday soruldu. İl başkanları, 24 Haziran seçimlerinde görmek istedikleri Cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı.

SONUÇ AÇIKLANMADAN KILIÇDAROĞLU'NA VERİLDİ

Sandıktan çıkan kağıtlar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu'na verilmek üzere teslim alındı.

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Bugün 11:38 TSİ - Siyaset

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