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5’nci Kertil Buluşması başlıyor

Geleneksel 5’nci Kertil Buluşması 13 Mayıs Pazar günü Kertil Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

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Geleneksel olarak kutlanan bu yıl 5’ncisi düzenlenecek olan Kertil Buluşması 13 Mayıs Pazar Günü Kertil Meydanı’nda yapılacak. Bu sene ilklere imza atacak olan Kertil Buluşması’nda, Zeybek oynanıp Biz “İzmitiz” Türk Müzik Topluluğu tarafından şarkılar söylenecek. Ayrıca programda pişmaniye çekilip, simit- kaşar yenecek.

5’nci Kertil Buluşması hakkında Biz İzmitiz grubundan bilgi veren Hüseyin Erol’un paylaşımı şu şekilde:

Geleneksel hale getirdiğimiz Kertil Buluşmalarımızın 5. bu yıl 13 Mayıs 2018 Pazar günü saat 17:00’de gerçekleştireceğiz. Bu sene yine ilklere imza atarak, hep birlikte zeybek oynayıp, Biz “İzmitiz” Türk Müziği Topluluğunu dinleyeceğiz. Hep birlikte pişmaniye çekecek, simit- kaşar yiyip, Park Fırını'nın yağlı halkalarının tadına bakacağız. Ancak, sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlayabilmemiz için etkinliğimize kaç kişinin katılacağını tespit etmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla, Kertil buluşmasına gelecek olan dostlarımızın etkinliğe kaç kişi ile katılacaklarını bu paylaşımımızın altına yazmalarını önemle rica ve talep ediyoruz. Çoluk çocuk, konu- komşu, eş- dost ve özellikle aile büyüklerimizi aramızda görmek istiyoruz. Bu güzel günün keyfini hep birlikte sürebilmek için 13 Mayıs 2018 Pazar günü, saat 17:00’de sizleri Kertil Meydanı'na bekliyoruz. Sevgi ve saygılarımla. Tertip Komitesi Adına Hüseyin Erol.

NOT: Kertil Meydanına, İzmit Lisesi ile Çocuk Parkı arasından girip, Hızırreis İlkokulu önünden geçildikten 200 metre sonra ulaşılmaktadır. Etkinlik günü ciddi bir şekilde otopark sorunu yaşanmakta olup, araçlarınızı daha müsait yerlere park ettikten sonra Kertil’e gelmeniz daha uygun olacaktır. Bilgilerinize sunulur.

Bugün 12:21 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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