Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde konuşuyor.

Erdoğan’ın sonuşmasından önemli satır başları;

“Dün olduğu gibi bugün de CHP siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. Eyy 15 milletvekili, siz iradenizi nasıl bu kadara ucuza satıyorsunuz? Siz Çanakkale’deki 15’lilerden değilsiniz. Onlardan değilsiniz. Siz bunu yerine getirdiğiniz zaman bu şahsiyetsizliktir. Sizin şahsiyetiniz olgunlaşmamış demektir. Gözü yaşlı milletvekillerini görünce çok üzüldüm, aslında bu hadise CHP’de hiçbir şeyin değişmediğini ortaya koymuştur. “