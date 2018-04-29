Ceyhan, Talus ve Kahraman resmen aday

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olabilmek için AKP İl Başkanlığı görevinden istifa eden Şemsettin Ceyhan, Başiskele ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Şahin Talus ve il gençlik kolları başkanlığı görevinden istifa eden Emre Kahraman parti binasına gelerek milletvekili aday adaylığı için resmi başvuru formlarını AKP İl Başkan Vekili Abdullah Ersoy’a teslim etti. İl binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleştirilmesi planlanan adaylık açıklaması yoğun kalabalık dolayısıyla parti binası önünde gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, il yönetimi, ilçe başkanları, meclis üyeleri, ana kademe, mahalle başkanları ve çok sayıda partili katılım sağladı.

O TEMELİ SAĞLAM TUTMAZSAK ÇÖKER

Toplantıda ilk konuşan İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, “24 Haziran’da yapılacak seçim çok önemli. Mimar arkadaşlarımız bilir, temellerde bir kilit vardır. O temeli sağlam tutmazsak çöker. Sabah akşam çalışacağız. Bugün il başkanımız Ceyhan, Talus ve Kahraman’ın adaylık başvurularını birazdan alacağız. Kurulduğu günden beri görevini layıkıyla hakkıyla yerine getirdi. Her mahallede sokakta bulundu. Sayın il başkanımıza başarılar diliyorum” dedi.

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VARDI

Ardından konuşan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Beni ve bizleri yalnız bırakmayan herkesi muhabbetle selamlıyorum. Böylesi bir pazar gününde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. 16 yıl önce kurucu il gençlik kolları başkanı olarak başlamış olduğumuz bu kutlu davada hizmetimizi il başkanı olarAKPye elimizden geldiğince yapıyoruz. Özellikle il bakanı olduktan sonra birçok badireyi birlikte atlattık. Bir kongre süreci geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da onurlarıyla 2. Dönem il başkanlığımıza başladık. Gelişen süreç ve alınan erken seçim kararının ardından bir karar vermem gerekti. İstişarelerde bulunduk. Daha yapacak çok işimiz vardı” dedi.

HAKKINIZI HELAL EDİN

Devamında Ceyhan, “Bugün böylesi bir kararı istişare etikten sonra 15 il başkanına genel merkezimizden izin verilirken biz de istifamızı sunduk. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip eylesin. 2011’de de aday adayı olmuştum. Daha gençtim ve o gün 11 kişilik listeye girmek nasip olmamıştı. O gün milletvekili olamamamızın neticesinde Türkiye’nin en büyük teşkilatına il başkanı oldu. Bu parti koltuk için değil davası için her türlü fedakarlığı yapmayı göze alabilenlerin partisi. 21’inde çıkan tablo ne olursa olsun tüm aday adayı arkadaşlarım için hayırlısı olsun. Belki farkında olmadan kırdıklarımız olmuştur. Hakkınızı helal edin, bizim de hakkımız varsa helal olsun” şeklinde konuştu.

HİÇBİR DOSTUMU SİYASET YÜZÜNDEN KIRMADIM

Ardından söz alan AKP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus ise, “2008’de Gölcük devlet hastanesinde başhekimliği yaptım. Ardından partide göreve çağırıldım. İlimizde 5 yıl görev yaptık. Bakanımızın ve büyükşehir belediye başkanımızın teveccühü ile Başiskele’de ilçe başkanlığı yaptık. Gerçekten siyasetteki tek hedefim masaya beraber oturduğumuz arkadaşları siyaset yüzünden kırmamak. Allah’a şükür ki hiçbir dostumu kırmadım. Ben de il başkanımız gibi genel merkezimizle görüşerek böyle bir karar verdim. 24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışmamız lazım. Ben inanıyorum ki büyüklerimiz kimi layık görüyorsa onunla çalışacaktır. Hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

MAHALLELERİ İLMEK İLMEK İŞLEYECEĞİZ

Daha sonra İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, “Kocaeli’de genç olup AKP Gençlik kollarında görev yapmak herkese nasip olmuyor. Bugün kıymetli büyüklerimizle bakanımızla milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonrası inşallah milletvekilliği aday adaylığına başvurumuzu yapıyoruz. 24 Haziran’a kadar genç kardeşlerimizle beraber Kocaeli’nin tüm mahallelerini ilmek ilmek işleyeceğiz. Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu