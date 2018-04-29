İZTOP'un bütesi belirlendi

528 üyesi bulunan İzmit Toplu İşyeri ve Konut Yapı Kooperatifi’nin (İZTOP) 28’inci Olağan Genele Kurulu Toplantısı Emex Otel’de gerçekleştirildi. İZTOP toplantısında kooperatifin 2017 yılı yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir tabloları sunuldu. Toplantıya kooperatif Başkanı Orhan Şanlı’nın yanı sıra çok sayıda üye katılım gösterdi. Toplantının Divan Başkanlığını Fahri Örengül üstlenirken genel kurulda 2018 bütçesi 1 milyon 401 bin 921 lira olarak belirlendi.

ŞEREFİYE ALACAKLARI SIFIRLANAMAMIŞTIR

Programda konuşan İzmit Toplu İşyeri ve Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Orhan Şanlı “ Kooperatif muhasebesi tarafından 2017 yılı için karar defteri, yevmiye defteri, envanter ödemelerinde son yekün 9 bin 996 liradır. Şerefiye alacakları olan üyelerimize yıl içerisinde bilgi aktarılmıştır. Buna rağmen şerefiye alacakları sıfırlanamamıştır. Kooperatif avukatımız Samim Geredeli menfur bir suikate kurban gitmiştir. Merhuma rahmet ailesinde sevenlerine sabırlar dileriz. Kooperatif davalarına, Av. Tamer Ejderoğlu’nun bakmasına karar verilmiştir” dedi.

BU NEDENLE DAİRE TAPULARI VERİLEMEMİŞTİ

Sözlerine devam eden Şanlı “ Pay eksikliği nedeniyle 3 üyemiz dairesi teslim edilememişti. Pay eksiği olan üyelerimiz, Mustafa Şentürk 2.739 lira pay eksiği Veysel Pir, 4.007 lira pay eksiği, Nejder Şir 4.258 pay eksiği var. Bu nedenle daire tapuları verilememişti. Pay fazlası üyelerimizle bir payı kaça verebilecekleri görüşmesi yapılmış. Bir paya 10.00 lira veya 11.00 lira istediklerini söylemişlerdir. 19 Mayıs 2013 tarihinde yapılan genel kurulda bir pay değeri 7.00 lira kararı çıkmıştı. Üyelerimiz üzerinde görülen paylarını 7.00 liradan satmak istemiyorlar. Genel kurulda alınan kararlardan sonra 5-6 yıl geçmiş daire fiyatlarında % 60 değer artışı olmuştur” dedi.

10 YILDIR GÖREVDEYİZ

Şanlı sözlerinin sonunda “ Kooperatif yönetiminde 10 yılı aşkın görev yapıyoruz. Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunda yönetim kurulunun huzur hakkı almadığı denetçiler tarafından genel kurula bilgi verilmektedir. Üyelerimizin zihninde şüphe kalmaması adına yönetim kurulu yıllık çalışma raporu okunurken denetçilere hakkı huzurla ilgili sorular yönelterek sorunun gün ışığına çıkmasına konunun gündemden düşmesini istiyoruz. Yönetim kuruluna huzur hakkı verilebilmesi için genel kurul gündemine veya divana bir önerge verilerek oylanıp kabul edilmesi halinde hakkı huzur ödenir” dedi.

ARTIK BU İŞE BİR SON VERMEMİZ GEREKİYOR

Şanlı’nın ardından görüşlerini aktarmak üzere kürsüye gelen üyelerden Nurettin Balkaya ise “ Ben bu kooperatifin kuruluşundan buyana bu işin içinde varım. O zamanlar saçlarım siyahtı şimdi ise beyazladı. Yıllarca bu kooperatifin her işleminde yer aldım artık bu kooperatife bir son vermemiz gerekiyor. Artık bu işin bir sonuna gelmemiz gerekiyor” dedi.

KOOPERATİFİ TORUNLARIMIZ KAPATACAK

Bütçenin okunmasının ardından söz alan KYÖD Başkanı Mehmet Toker “ Pay meselesi nedeniyle hukuk neslinde nasıl bir karar çıkacağını bilemiyoruz. Daha uzun süre aynı noktada buluşmadığımız sürece bu kooperatifi torunlarımız kapatacak. Mahkeme süreci demek bu işin bitmeyeceği anlamına geliyor. Psikolojik olarak sorunun daha uzun olarak süreceğini bilmenizi istiyorum” dedi.