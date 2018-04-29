Genç STK’lardan bin 500 kumanya kampanyası

Genç İzmitliler Platformu ile yaklaşık bir buçuk ay önce kurulan Kocaeli Genç İş İnsanları Derneği bir araya gelerek Askıda 1500 Erzak Toplama Kampanyası başlattı. Toplanan erzaklar, Ramazan ayının 5’inci veya 6’ncı gününde 52 mahalle muhtarına gönderilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz ile Kocaeli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ayhan Bozkır, yönetimleriyle birlikte bir araya gelerek kampanyanın duyurusunu Antikkapı Restaurant’ta gerçekleştirdi.

TAKDİRE ŞAYAN PROJELER

Toplantıda ilk konuşan bir buçuk ay önce faaliyetlerine başlayan KOGİD Başkanı Ayhan Bozkır, “Biz Kocaeli İş İnsanları Derneği olarak toplantımızdan sonra bir çalışma programı çıkardık. Programa sosyal işlerimizi yaparken en değerli arkadaşların içinde olduğu bir yol arkadaşı arıyorduk. Genç İzmitliler Platformu ile bir araya geldik ve Samet başkanımızı çağırdık. Öyle projeler yapıyor ki takdire şayan. Biz de Samet başkanın önderliğinde birlikte hareket ederek birlikteliğimizi perçinlemek için bir araya geldik. Ben yanımızda olan bu işleri daha iyi yerlere taşımak isteyen Samet başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

TABELA DERNEĞİ OLMADIK

Devamında Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz ise, “Biz de yine bu toplantı salonunda bu kentte biz de varız diyerek yola çıkmıştık. 6 aylık süreçte İzmit’te neler yapabileceğimizi düşünürken kentimizde her siyasi parti İzmit ilçe başkanlarının STK’ların olduğu bir toplantı gerçekleştirdik. Garibanın, yoksulun yanında olduk. Kira yardımı erzak yardımı yaptık. Biz Genç İzmitliler Platformu olarak tabela derneği olmadık. Yer bile tutmadık. Sağ olun Ayhan başkanımız da bizim çalışmalarımızı görmüş. Çalışmalarımızda birbirimizi destekleme sözü verdik” şeklinde konuştu.

RAMAZAN’DA DAĞITACAĞIZ

Devamında Şengöz, “Hedefimiz 25 tane genç STK’yı platformu bir araya getirerek Genç STK Derneği’ni kurmaktır. Bin 500 erzak toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyoruz. Ramazan’ın 5’inci veya 6’ncı günü İzmit ilçemizde 52 muhtarımızla bir araya geleceğiz. Muhtarlarımıza erzak yardımımızı teslim edeceğiz. Hiç kimsenin siyasi görüşüne fikrine bakmaksızın erzaklarımızı dağıtacağız. Biz hiçbir kurumdan yardım almadan kendi kaynaklarımızla 110 bin TL’ye ulaştık. İlerleyen günlerde bir araya gelip huzurevi ziyareti yapacağız” ifadelerine yer verdi.