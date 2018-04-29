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Muhsin Yazıcıoğlu Bilgisayar sınıfını hizmete açıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyük Birlik Partisi’nin şehit lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ki Şeyh Edabali Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kazandırdığı bilgisayar sınıfını hizmete açtı.

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Açılışta Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve diğer aile üyelerinin de hazır bulunduğu törende duygularını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Sivas halkı sıcaktır, Sivas halkı misafirperverdir. Sivas halkı milli mücadelecidir. Bunu bugün iliklerimize kadar hissettik. Rahmetli Muhsin Yazcıoğlu’nun okuduğu okulda bu eseri yapmak bizim için büyük bir onurdur. İyi yetişmiş, çağdaş, bilgiyle donanmış, Milli değerlerini kendisinin de üstünde tutan teknolojiye hâkim, tarih bilincine sahip, geleceğe olan inancı sağlam bir nesil, o ülkenin en büyük hazinesidir. Biz de bu anlamda muazzam bir hazineye sahibiz. Böyle gençlerin varlığı bir ülkenin en büyük zenginliğidir” şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın da katıldığı açılış töreninde Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğine de vurgu yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Bu bilgisayar sınıfının kazandırılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ecdadımızın ve rahmetli Yazıcıoğlu’nun hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Yazıcıoğlu ile geçmişte kişisel diyaloglarımız vardı. Vefa örneği olan bu bilgisayar sınıfımızın daha güzellerini onun ismini vererek inşallah yapacağız. Rabbime şükürler olsun bize bu hizmeti yapmak nasip oldu. Gençlerimizin daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten bir toplumun parçaları olmaları hepimizin ortak arzusudur. Gençlik, hayata katılım sürecinin ilk adımı demektir. Gençler ne kadar donanımlı olursalar ülkemiz de o kadar ilerleme kaydeder. Hükümetler ülkenin kalkınması için projeler üretir, uygular. Yerel yönetimler ise kentlerin gelişmesi için çalışır. Bu iki yönetim kanalı birbirini destekler. Ancak bir ülke asıl gençlerinin enerjisinden beslenir” diye konuştu.

Şeyh Edabali Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, Bilgisayar sınıfı nedeniyle Karaosmanoğlu’na teşekkürlerini sundu. Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’da, bu hizmet nedeniyle Karaosmanoğlu’na teşekkür ederken, gençlerimizin daha donanımlı yetişmesi için bu Bilgisayar Sınıfı’nın hayırlı olmasını diledi. Yazıcıoğlu’nun ailesiyle de yakından ilgilenen Karaosmanoğlu Muhsin Yazıcıoğlu’nun ablası Maviş Ocak ile de bir araya geldi. Tören çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Bugün 14:04 TSİ İHA Kocaeli- Eğitim

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