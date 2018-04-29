Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:08 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:09 TSİ )

Dilovası’nda yüzmeye son 270 gün

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası’na yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu için ihaleye çıktı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Her ilçeye yüzme havuzu yapmayı planlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu yapılması için ilk adım atıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tesisin yapımı için ihale düzenledi. İhaleye 6 firma teklif sundu. En düşük teklif 9 milyon 788 bin TL olurken, en yüksek teklif 11 milyon 641 bin TL oldu. Yüklenici firmanın belirlemesinin ardından proje 270 günde tamamlanarak hizmete girecek.

Dilovası Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa edilecek. Proje alanı 4 bin 400 metrekare olan yapının, toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak.

Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alacak. Birimci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunacak.

Bugün 14:08 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
PTT'ye 5 bin personel alınacak! mask
PTT'ye 5 bin personel alınacak!
Ucuzluk panayırı, yoğun istek üzerine uzatıldı! mask
Ucuzluk panayırı, yoğun istek üzerine uzatıldı!
Elinin hamuruyla iş hayatına atıldı: 3 kişiye istihdam sağladı! mask
Elinin hamuruyla iş hayatına atıldı: 3 kişiye istihdam sağladı!
'Dev Projeler'i ayakta tutuyor mask
'Dev Projeler'i ayakta tutuyor
Yerli yapay diş köklerine "ABD vizesi" mask
Yerli yapay diş köklerine "ABD vizesi"
Çiftçi şenliği başlıyor mask
Çiftçi şenliği başlıyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı! mask
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı!

GALERİ

TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret mask
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
Antalya’da Körfez rüzgarı! mask
Antalya’da Körfez rüzgarı!
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL