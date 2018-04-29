Erdoğan bedelli tartışmalarına noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore ziyaretleri öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize saygısızlık olur. Hayırlısıyla şu seçim bitsin, başkanlık sistemine geçilsin.