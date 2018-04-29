Moralı, AKP'de aday adayı oluyor

Yaklaşık iki yıl boyunca Körfez Ticaret Odası başkanlığı yapan Moralı, bir kez daha başkan adayı olmamıştı. Sibel Moralı, yol haritasını siyasete yönlendirdi. Morali bu akşam saat 17.00’da AKP İl Binası’na giderek milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yapacak.