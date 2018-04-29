Yaklaşık iki yıl boyunca Körfez Ticaret Odası başkanlığı yapan Moralı, bir kez daha başkan adayı olmamıştı. Sibel Moralı, yol haritasını siyasete yönlendirdi. Morali bu akşam saat 17.00’da AKP İl Binası’na giderek milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yapacak.
Bugün 14:32 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:03 TSİ )
Moralı, AKP'de aday adayı oluyor
İlimizin tanınmış isimlerinden, Körfez Ticaret Odası (KTO) eski Başkanı Sibel Moralı AKP'de milletvekili aday adayı oluyor.
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Bugün 14:32 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz