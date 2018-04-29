Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:32 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:03 TSİ )

Moralı, AKP'de aday adayı oluyor

İlimizin tanınmış isimlerinden, Körfez Ticaret Odası (KTO) eski Başkanı Sibel Moralı AKP'de milletvekili aday adayı oluyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yaklaşık iki yıl boyunca Körfez Ticaret Odası başkanlığı yapan Moralı, bir kez daha başkan adayı olmamıştı. Sibel Moralı, yol haritasını siyasete yönlendirdi. Morali bu akşam saat 17.00’da AKP İl Binası’na giderek milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yapacak.

Bugün 14:32 TSİ - Siyaset

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İYİ Parti'de başkan o isim mi oluyor? mask
İYİ Parti'de başkan o isim mi oluyor?
Abdullah Gül, kararını açıkladı! mask
Abdullah Gül, kararını açıkladı!
Fikri Işık aday olacak mı? İşte cevabı... mask
Fikri Işık aday olacak mı? İşte cevabı...
Nazmi Ertuğral ve 19 arkadaşı İYİ Parti’li oldu mask
Nazmi Ertuğral ve 19 arkadaşı İYİ Parti’li oldu
AKP'de 6 vekil, yeniden aday adayı! mask
AKP'de 6 vekil, yeniden aday adayı!
YSK’nın yurtdışı seçmen kararına itiraz mask
YSK’nın yurtdışı seçmen kararına itiraz
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı! mask
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı!

GALERİ

TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret mask
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
Antalya’da Körfez rüzgarı! mask
Antalya’da Körfez rüzgarı!
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL