15 vekil isterse CHP'ye geri dönecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da Anadolu Medya Buluşmaları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, aralarında Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu İYİ Parti'ye geçen 15 CHP Milletvekiline ilişkin "Arkadaşlarımız görevlerini yapıp geri dönecekler. İsterlerse 15 Milletvekili CHP'ye geri dönecek." açıklamasında bulundu.

"GÖREVLERİNİ YAPIP GERİ DÖNECEKLER"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili soru üzerine, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" dedi.