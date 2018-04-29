CHP'de milletvekili adaylarını Öztrak belirleyecek

Milletvekilliği aday adaylığı için başvuranların mülakatla değerlendirilmesine karar verilen CHP’de, aday adaylarıyla görüşme yapacak genel başkan yardımcıları arasında bölge bölge görev dağılımı yapıldı. Adayları belirleyecek komisyonda yer alan genel başkan yardımcıları Tekin Bingöl, Faik Öztrak, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Çetin Osman Budak’a birer yazı gönderilerek görev dağılımı yapıldı.
MÜLAKAT İLE BELİRLENECEK
Kılıçdaroğlu yardımcılarından, aday adayları ile gerekli görüşmeleri yaparak değerlendirme ve bilgi notu hazırlamalarını istedi. Kocaeli’de aday adaylarıyla mülakatı gerçekleştirecek isim Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak olacak. Kocaeli’den listeye girmek isteyen isimlerin kaderini, Öztrak’la yapacakları mülakat belirleyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz