Yakışmayan veda... (1-2)

Hakem maçı 98. dakikaya kadar uzattı ama yine golü atamadık ve 2-1 yenilerek İsmtepaşa'şa acı şekilde veda ettik..
Uzatmalar oynanıyor..
DK 90: GOOOOOLLLL.... Ali Keten seri biçimde ceza alanına girdi düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi: 1-2
12 numara kaptan Caner kırmızı kart gördü
DK 88: Tepecik 9 kişi kaldı...
DK 86: Büyükçekmece Tepecikspor 2-0 öne geçti.
DK 76: Kadir Öge soldan ortaladı, hamza kafayı vurdu, top direği yaladı..
DK 70: Hakem su molası verdi
DK 63: Mehmet Avcı sağdan şutladı, kaleci direk dibinden kornere çıkardı...
DK 60: Semih sarı kart gördü.
DK 56: İkinci sarıdan kırmızı kart gören Berkay oyundan atıldı. Tepecik 10 kişi...
DK 55: Kadir Öge soldan atak geliştirdi ortaladı, kaleci elinden kaçırdı, Mehmet ve Mert boş kaleye vuramadı...
DK 53: Mehmet Avcı sağdan getirdi, Mert kafayı kötü vurdu, kalecide kaldı.
DK 46: Gökdeniz'in yerine Burak süleyman oyuna girdi
İkici yarı başladı..
Devre 1-0 yenilgimizle kapandı.
DK 45: Gol.. Onur kornerden gelen topta karambol yaşanınca bomboş çıktı kafayı vurdu, topu yakın mesafeden ağlara gönderdi: 0-1..
DK 43: Hamza ceza alanına girdi kaleciyle karşı karşıya yüzde yüzlük gol pozisyonunda topu kaleciye nişanladı.
Tribünlerde meşale yakıldı... veda maçı olduğu için taraftar cezayı bile göze aldı.. Olan yine, zor durumdaki kulübün paralarına olacak..
DK 36: Bu kez kocaelispor yüzde yüz gol kaçırdı. Sinan kaleciyi çalımladı, boş kaleye gönderemedi.
Soldan kullanılan kornerde ceza sahası içi karıştı. savunmamız son anda uzaklaştırdı.
Şu ana kadar Kocaelispor atak oynuyor ancak Tepecik az ve öz pozisyon buluyor, gole yakın oynuyor.
Maç orta saha mücadelesi haline dönüştü... heyecan azaldı...tempo azaldı..
DK 25: Hakem su molası verdi
DK 21: Sinan ve Onur Demir sarı kart gördü.
DK 20: Sinan Pektemek yine sinirlendi ve rakibinin üzerine yürüdü. Zor sakinleştirildi...
DK 17: Mehmet Avcı sağdan ortaladı Sinan kafayı yakından vurdu, ama kötü vuruşu avuta çıktı.
DK 13: Hakan sarı kart gördü. Çekmece ekibi ilk atağında yüzde yüz golü Berkay ile kaçırdı. Berkay yüzde yüz gollük pozisyonda topu Can Emre'ye nişanladı ve sonuç gelmedi.
Aşırı sıcak hava, futbolcuları olumsuz etkiliyor.
DK 10: Mehmet sağdan korneri kullandı karambol yaşandı, savunma uzaklaştırdı, Kadir Öge şutladı, farklı avuta çıktı.
DK 7: soldan gelen korner vuruşunda forvetler gollük pozisyondan yararlanamadı. Kocaelispor atağında maç 28 derece sıcaklıkta oynanıyor. İsmetpaşa stadı'ndaki son maça ilgi biraz daha fazla var.
Kocaelispor
1. CAN EMRE YÜCEL
3. KADİR ÖGE
50. ALİ KETEN
2. FATİH ADIGÜZEL
6. MERT YAVUZ
7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
41. HAMZA MUTLU
11. SİNAN PEKTEMEK
12. MESUT ÖZDEMİR
8. ONUR ÖZTONGA
19. MEHMET AVCI
Yedekler
35. YUSUF ŞENLİK
5. KEMAL CAN AYDEMİR
10. BURAK SÜLEYMAN
14. ÖZGÜR SÜREKÇİ
17. BURAK ÖZBAKIR
8. SEFA NARİN
99. KEREM YILDIRIM
Teknik Sorumlu
GALİP GÜNDOĞDU
Tepecikspor
1. İBRAHİM KARACA
73. ERAY AÇIKGÖZ
12. CANER BULUT
22. ONUR DEMİR
62. EMRAH YOLLU
20. FIRAT BOZKURT
17. SEMİH MUSTAFA USTA
14. RECEP METİN
16. ONUR ERDEM GÜNEL
19. YUSUF ATAY
23. BERKAY CEYLAN
Yedekler
99. MURAT ÇOŞKUN
38. SAMİ GÖKTEKE
98. MUTLU ÖZTÜRK
61. LORENZO PATRİCK OSMAN ÜÇÜNCÜ
8. DENİZ YANILMAZ
21. YILMAZ LÜLE
59. AYKUT ÇAKAY
Teknik Sorumlu
RECAİ ŞAHİNLER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz