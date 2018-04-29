Yakışmayan veda... (1-2)

Hakem maçı 98. dakikaya kadar uzattı ama yine golü atamadık ve 2-1 yenilerek İsmtepaşa'şa acı şekilde veda ettik..

Uzatmalar oynanıyor..

DK 90: GOOOOOLLLL.... Ali Keten seri biçimde ceza alanına girdi düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi: 1-2

12 numara kaptan Caner kırmızı kart gördü

DK 88: Tepecik 9 kişi kaldı...

DK 86: Büyükçekmece Tepecikspor 2-0 öne geçti.

DK 76: Kadir Öge soldan ortaladı, hamza kafayı vurdu, top direği yaladı..

DK 70: Hakem su molası verdi

DK 63: Mehmet Avcı sağdan şutladı, kaleci direk dibinden kornere çıkardı...

DK 60: Semih sarı kart gördü.

DK 56: İkinci sarıdan kırmızı kart gören Berkay oyundan atıldı. Tepecik 10 kişi...

DK 55: Kadir Öge soldan atak geliştirdi ortaladı, kaleci elinden kaçırdı, Mehmet ve Mert boş kaleye vuramadı...

DK 53: Mehmet Avcı sağdan getirdi, Mert kafayı kötü vurdu, kalecide kaldı.

DK 46: Gökdeniz'in yerine Burak süleyman oyuna girdi

İkici yarı başladı..

Devre 1-0 yenilgimizle kapandı.

DK 45: Gol.. Onur kornerden gelen topta karambol yaşanınca bomboş çıktı kafayı vurdu, topu yakın mesafeden ağlara gönderdi: 0-1..

DK 43: Hamza ceza alanına girdi kaleciyle karşı karşıya yüzde yüzlük gol pozisyonunda topu kaleciye nişanladı.

Tribünlerde meşale yakıldı... veda maçı olduğu için taraftar cezayı bile göze aldı.. Olan yine, zor durumdaki kulübün paralarına olacak..

DK 36: Bu kez kocaelispor yüzde yüz gol kaçırdı. Sinan kaleciyi çalımladı, boş kaleye gönderemedi.

Soldan kullanılan kornerde ceza sahası içi karıştı. savunmamız son anda uzaklaştırdı.

Şu ana kadar Kocaelispor atak oynuyor ancak Tepecik az ve öz pozisyon buluyor, gole yakın oynuyor.

Maç orta saha mücadelesi haline dönüştü... heyecan azaldı...tempo azaldı..

DK 25: Hakem su molası verdi

DK 21: Sinan ve Onur Demir sarı kart gördü.

DK 20: Sinan Pektemek yine sinirlendi ve rakibinin üzerine yürüdü. Zor sakinleştirildi...

DK 17: Mehmet Avcı sağdan ortaladı Sinan kafayı yakından vurdu, ama kötü vuruşu avuta çıktı.

DK 13: Hakan sarı kart gördü. Çekmece ekibi ilk atağında yüzde yüz golü Berkay ile kaçırdı. Berkay yüzde yüz gollük pozisyonda topu Can Emre'ye nişanladı ve sonuç gelmedi.

Aşırı sıcak hava, futbolcuları olumsuz etkiliyor.

DK 10: Mehmet sağdan korneri kullandı karambol yaşandı, savunma uzaklaştırdı, Kadir Öge şutladı, farklı avuta çıktı.

DK 7: soldan gelen korner vuruşunda forvetler gollük pozisyondan yararlanamadı. Kocaelispor atağında maç 28 derece sıcaklıkta oynanıyor. İsmetpaşa stadı'ndaki son maça ilgi biraz daha fazla var.

Kocaelispor

1. CAN EMRE YÜCEL

3. KADİR ÖGE

50. ALİ KETEN

2. FATİH ADIGÜZEL

6. MERT YAVUZ

7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

41. HAMZA MUTLU

11. SİNAN PEKTEMEK

12. MESUT ÖZDEMİR

8. ONUR ÖZTONGA

19. MEHMET AVCI

Yedekler

35. YUSUF ŞENLİK

5. KEMAL CAN AYDEMİR

10. BURAK SÜLEYMAN

14. ÖZGÜR SÜREKÇİ

17. BURAK ÖZBAKIR

8. SEFA NARİN

99. KEREM YILDIRIM

Teknik Sorumlu

GALİP GÜNDOĞDU

Tepecikspor

1. İBRAHİM KARACA

73. ERAY AÇIKGÖZ

12. CANER BULUT

22. ONUR DEMİR

62. EMRAH YOLLU

20. FIRAT BOZKURT

17. SEMİH MUSTAFA USTA

14. RECEP METİN

16. ONUR ERDEM GÜNEL

19. YUSUF ATAY

23. BERKAY CEYLAN

Yedekler

99. MURAT ÇOŞKUN

38. SAMİ GÖKTEKE

98. MUTLU ÖZTÜRK

61. LORENZO PATRİCK OSMAN ÜÇÜNCÜ

8. DENİZ YANILMAZ

21. YILMAZ LÜLE

59. AYKUT ÇAKAY

Teknik Sorumlu

RECAİ ŞAHİNLER