Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu'nun Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği 1. Olağan Genel Kurulu Birlik ve Kardeşlik Şöleni'ne İYİ Parti İl Başkanı Dr. Serdar Kaman ve İl yöneticileri katıldı.
Bugün 15:51 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:01 TSİ )
İYİ Parti Kardeşlik Şöleni'nde
Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği 1. Olağan kongresine İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman ve il Yöneticileri katıldı.
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Bugün 15:51 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz