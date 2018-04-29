Mamik adaylık başvurusunu yaptı

KAISİAD Başkanı ve Mamikler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Mamik AKP Kocaeli'den milletvekili aday adaylığı için İl binasına giderek başvuru dilekçesini sundu. Haluk Mamik’e sevenler büyük destek verirken, Haluk Mamik başvuru dilekçesini İl Başkanvekili AbdullakEryarsoy’a verdi. Haluk Mamik yaptığı adaylık başvurusunda, “Bu Pazar günü bizi yalnız bırakmayıp başvuru yapmaya benimle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben sadece Doğu ve Güneydoğuların değil, farklı birçok gurubu temsil ediyorum” dedi.