KAISİAD Başkanı ve Mamikler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Mamik AKP Kocaeli'den milletvekili aday adaylığı için İl binasına giderek başvuru dilekçesini sundu. Haluk Mamik’e sevenler büyük destek verirken, Haluk Mamik başvuru dilekçesini İl Başkanvekili AbdullakEryarsoy’a verdi. Haluk Mamik yaptığı adaylık başvurusunda, “Bu Pazar günü bizi yalnız bırakmayıp başvuru yapmaya benimle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben sadece Doğu ve Güneydoğuların değil, farklı birçok gurubu temsil ediyorum” dedi.
Bugün 16:21 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:26 TSİ )
Mamik adaylık başvurusunu yaptı
Mamik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Mamik, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu büyük destekle yaptı
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:21 TSİ - Siyaset
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz