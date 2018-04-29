Taraftar sahada mahsur kaldı: 1 yaralı

Başiskele Doğantepe ile Nusretiye maçı bugün Derince Çim Stadı'nda oynandı. Maçın 3-2 bitmesinin ardından taraftar birbirine girdi. Nusretiye taraftarı, Doğantepe taraftarının üstüne yürüdü. Taraftarlar arasında yaşanan arbede sırasında görevli komiser yaralandı. Komiserin tedavisi sürerken bir yandan da Başiskele taraftarı saha içerisinde mahsur durumda kaldı. Doğantepe BAL'da kaldı,Nusretiye de süper Lig'de oynayacak.