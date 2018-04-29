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Dün 17:11 TSİ- Spor ( G : Dün 17:42 TSİ )

Taraftar sahada mahsur kaldı: 1 yaralı

Bugün oynanan Başiskele Doğantepe ile Nusretiye maçının 3-2 bitmesinin ardından maçta olay çıktı. Nusretiye taraftarı Doğantepe taraftarının üstüne yürüdü. Arbede arasında kalan komiser yaralandı.

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Başiskele Doğantepe ile Nusretiye maçı bugün Derince Çim Stadı'nda oynandı. Maçın 3-2 bitmesinin ardından taraftar birbirine girdi. Nusretiye taraftarı, Doğantepe taraftarının üstüne yürüdü. Taraftarlar arasında yaşanan arbede sırasında görevli komiser yaralandı. Komiserin tedavisi sürerken bir yandan da Başiskele taraftarı saha içerisinde mahsur durumda kaldı. Doğantepe BAL'da kaldı,Nusretiye de süper Lig'de oynayacak.

Dün 17:11 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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