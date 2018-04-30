AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kocaelispor - Tepecikspor karşılaşmasında tribünde yerini aldı. 46 yıldır Kocaelispor'un karşılaşmalarını oynadığı, İsmet Paşa Stadı bu karşılaşma ile kapılarını tamamen kapattı. Elveda niteliğindeki karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Başkan Ayaz bu veda karşılaşmasında Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan ile beraber tribünlerde yerini aldı. Kocaelispor kaşkolu takan Başkan Ayaz, taraftarla beraber tezahürat etti.
Bugün 09:17 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:41 TSİ )
Hasan Ayaz, Kocaelispor'a veda etti
AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kocaelispor - Tepecikspor karşılaşmasında tribünde yerini aldı.
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Bugün 09:17 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz