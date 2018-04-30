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Hasan Ayaz, Kocaelispor'a veda etti

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kocaelispor - Tepecikspor karşılaşmasında tribünde yerini aldı.

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AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kocaelispor - Tepecikspor karşılaşmasında tribünde yerini aldı. 46 yıldır Kocaelispor'un karşılaşmalarını oynadığı, İsmet Paşa Stadı bu karşılaşma ile kapılarını tamamen kapattı. Elveda niteliğindeki karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Başkan Ayaz bu veda karşılaşmasında Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan ile beraber tribünlerde yerini aldı. Kocaelispor kaşkolu takan Başkan Ayaz, taraftarla beraber tezahürat etti.

Bugün 09:17 TSİ - Gündem

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