Serhat Duyar, başvurusunu yaptı

BBP İl Başkanı Serhat Duyar, partisinden milletvekili aday adaylığı müracaatını genel merkeze yaptı. Bir günlük Sivas programının ardından il başkanları toplantısı için Ankara’ya geçen Serhat Duyar, ayağının tozuyla merhum liderleri Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti. Aynı akşam Ankara’da konaklayan Duyar, öğle saatlerinde ise BBP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren’i ziyaret ederek milletvekilliği aday adaylığı müracaatında bulundu.

DESTİCİ İLE DE BULUŞTU

Daha sonra ise il başkanları toplantısına geçti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ev sahipliğinde Ata Köşk Otel’deki il başkanları toplantısına katıldı. Toplantıda genel başkan Destici ittifak görüşmeleri ve genel seçimlerle ilgili il başkanlarını bilgilendirdi, onların kafasındaki soru işaretlerini giderdi. Toplantının sonunda genel başkan Destici ile de bir araya gelen Duyar, aday adaylığıyla ilgili istişarelerde bulundu.