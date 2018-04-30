Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:21 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:46 TSİ )

Serhat Duyar, başvurusunu yaptı

BBP İl Başkanı Serhat Duyar, milletvekili aday adaylığı başvurusunu genel merkeze yaptı

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

BBP İl Başkanı Serhat Duyar, partisinden milletvekili aday adaylığı müracaatını genel merkeze yaptı. Bir günlük Sivas programının ardından il başkanları toplantısı için Ankara’ya geçen Serhat Duyar, ayağının tozuyla merhum liderleri Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti. Aynı akşam Ankara’da konaklayan Duyar, öğle saatlerinde ise BBP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren’i ziyaret ederek milletvekilliği aday adaylığı müracaatında bulundu.

DESTİCİ İLE DE BULUŞTU

Daha sonra ise il başkanları toplantısına geçti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ev sahipliğinde Ata Köşk Otel’deki il başkanları toplantısına katıldı. Toplantıda genel başkan Destici ittifak görüşmeleri ve genel seçimlerle ilgili il başkanlarını bilgilendirdi, onların kafasındaki soru işaretlerini giderdi. Toplantının sonunda genel başkan Destici ile de bir araya gelen Duyar, aday adaylığıyla ilgili istişarelerde bulundu.

Bugün 09:21 TSİ - Siyaset

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Küçükkaya tezeğe karşı AKP’ye lokum gönderecek mask
Küçükkaya tezeğe karşı AKP’ye lokum gönderecek
Moralı, AKP'de aday adayı oluyor mask
Moralı, AKP'de aday adayı oluyor
CHP'liler Cumhurbaşkanı adayını oyladı mask
CHP'liler Cumhurbaşkanı adayını oyladı
Haftanın ilk resmi başvurusu Orman’dan mask
Haftanın ilk resmi başvurusu Orman’dan
Ayaz: Ne istedik de olmadı mask
Ayaz: Ne istedik de olmadı
CHP'de milletvekili adaylarını Öztrak belirleyecek mask
CHP'de milletvekili adaylarını Öztrak belirleyecek
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti mask
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti
Aday olmak için 18 yıllık işinden istifa etti! mask
Aday olmak için 18 yıllık işinden istifa etti!

GALERİ

Ercan Turizm’den unutulmaz Bosna gezisi mask
Ercan Turizm’den unutulmaz Bosna gezisi
Hilal ve Erdi ilk adımı attı mask
Hilal ve Erdi ilk adımı attı
Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER! mask
Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER!
Doğantepe BAL’da “DEVAM” dedi! mask
Doğantepe BAL’da “DEVAM” dedi!
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret mask
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL