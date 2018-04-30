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Körfez'de feci kaza: 3 yaralı!

Körfez'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan İstanbul yönüne giden Sabahattin Karahan'ın kullandığı 34 JR 0148 plakalı otomobil, Yeniyalı Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Umut Bahadır Razı idaresindeki 34 UL 7470 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Karahan ile yanındaki eşi Ayşe ve oğlu Furkan Karahan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yola aktarılan İstanbul istikametindeki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. 

Bugün 09:25 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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Yorumlar

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Özgür - Bagıra bagıra gezen dikkat cekmeye calışan milletin canını hıçe sayan sürüngenler

Yanıtla . 0Beğen 30 Nisan 09:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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