Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan İstanbul yönüne giden Sabahattin Karahan'ın kullandığı 34 JR 0148 plakalı otomobil, Yeniyalı Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Umut Bahadır Razı idaresindeki 34 UL 7470 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Karahan ile yanındaki eşi Ayşe ve oğlu Furkan Karahan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yola aktarılan İstanbul istikametindeki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Körfez'de feci kaza: 3 yaralı!
Körfez'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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Yorumlar
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Özgür - Bagıra bagıra gezen dikkat cekmeye calışan milletin canını hıçe sayan sürüngenler
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