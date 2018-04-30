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AKP, 6 günde 90 vekillik başvurusu aldı!

AKP Kocaeli İl Başkanlığına, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Seçimi ile beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için devam eden süreçte 6 günde 90 kişi milletvekili aday adaylığı müracaatında bulundu.

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AKP'de milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci devam ediyor. Aday adayları, il başkanlığının yanı sıra parti genel merkezinde de başvurularını yapıyor. AKP Kocaeli İl Başkanlığına, milletvekili aday adaylığı için 6 günde 90 kişi müracaat etti. Bu arada Doç. Dr. Ahmet Kesgin de yaklaşık 200 kişilik bir grupla aday adaylığı dilekçesini AKP Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy'a teslim etti.

AHMET KESGİN KİMDİR?

Aslen Ordulu olan Kesgin, 1974 yılında İzmit'te doğdu. İlkokulu Alikahya'da, ortaokul ve lise eğitimini de İzmit İmam Hatip Lisesinde alan Kesgin, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerinin ardından 2011'de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Kesgin, 2018'de doçent unvanı aldı. Kesgin, ayrıca 2011 yılında ABD'de Valdosta State Üniversitesinden kabul alıp akademik çalışma yapmak üzere bu ülkeye gitti. Çalışmalarını Florida State Üniversitesinde sürdüren Kesgin, ülkeye döndüğü 2014 yılından itibaren ahlak-siyaset ilişkisi, İslam dünyasının sorunları ve "Fettuşilik" konuları başta olmak üzere çok sayıda makale ve kitap yayınladı. Refah Partisi Gençlik Kolları ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) bünyesinde 1990'lı yılların başından itibaren çeşitli faaliyet ve görevlerde bulunan Doç. Dr. Kesgin, 2007 yılında girdiği AKP Siyaset Akademisini birincilikle tamamladı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı sertifikasını aldı. 

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Yorumlar

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Meryem - Doç. Dr. Ahmet KESGİN, "Bİzler Siyasetin İçinde Değil, Siyasetin Doğurduğu Çocuklarız." demiştir.

Hocamız kalitedir.

Kocaeli ve Türkiye için bir güneştir.

İnsanlar ısınmak istiyorsa eğer gölgeden çıkmalıdır.

Kocaeli ve Türkiyenin ihtiyacı olan bir akademisyen ve siyasetçidir.

Hocamız bir fikir ve aksiyon adamıdır.

RABBİM Kocaelimize ve Ülkemize .hayırlı etsin.

İnşaALLAH Milletvekili olur.

Yanıtla . 0Beğen 30 Nisan 12:08

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