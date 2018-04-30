Sünnet olduktan 1 hafta sonra hayatını kaybetti

Alınan bilgi ve iddialara göre, İzmitli Yusuf Ali Gürbüz yaklaşık bir hafta önce özel bir hastanede sünnet oldu. Sünnet sırasında enfeksiyon kaptığı iddia edilen Yusuf Ali daha sonra başka bir hastaneye yatırıldı.

HAYATA TUTUNAMADI

Durumu kötüleşince yoğun bakım servisine alınan Yusuf Ali, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Yusuf Ali’nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Düzce Gölkaya’ya götürüldü. Yusuf Ali Gürbüz’ün cenazesi bugün Gölkaya Merkez Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.