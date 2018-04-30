Sünnet olduktan 1 hafta sonra hayatını kaybetti

Alınan bilgi ve iddialara göre, İzmitli Yusuf Ali Gürbüz yaklaşık bir hafta önce özel bir hastanede sünnet oldu. Sünnet sırasında enfeksiyon kaptığı iddia edilen Yusuf Ali daha sonra başka bir hastaneye yatırıldı.
HAYATA TUTUNAMADI
Durumu kötüleşince yoğun bakım servisine alınan Yusuf Ali, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Yusuf Ali’nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Düzce Gölkaya’ya götürüldü. Yusuf Ali Gürbüz’ün cenazesi bugün Gölkaya Merkez Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz