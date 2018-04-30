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Ford işçisi kazada can verdi!

Gölcük'te kurulu olan Ford fabrikası çalışanlarından Fazıl Bedir, dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Karamürsel Ereğli mevkisinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre D-130 karayolundan İzmit istikametinde seyir halinde olan Fazıl Bedir idaresindeki otomobil, Karamürsel Ereğli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Fazıl Bedir’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Bedir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Fazıl Bedir’in Ocak ayında nişanlandığı, evlilik hazırlıkları yaptığı ve Gölcük’teki Ford Fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Gölcük ilçesinde ikamet eden Fazıl Bedir’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi.

Bugün 09:56 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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