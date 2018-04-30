Tabip Odası’nda kazanan belli oldu!

Tabip Odası’nda hafta sonu gerçekleştirilen seçimde Çağdaş Hekimler ve Demokrat Hekimler yarışmıştı. Çarşaf liste usulüyle yapılan seçimin galibi Çağdaş Hekimler oldu. Demokrat Hekimlerin başkan adayı Cengiz Erçin ise listeyi deldi. Tabip Odası’nın yönetimine Cengiz Erçin de girecek. Çağdaş Hekimlerin başkan adayı Zeki Hamşioğlu 273 oy alırken, Demokrat Hekimlerin başkan adayı Cengiz Erçin 235 oy aldı. Seçimin en yüksek oyunu alan ise 314 oy ile Attila Yüksel oldu.
ÇAĞDAŞ HEKİMLER GRUBU
Yönetim Kurulu Adayları
Dr. Berra Akgül Gürkan- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Patoloji Uzmanı
Dr. Ömer Ardaman- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı
Dr. Abdulkadir Babaoğlu- KOÜ Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları AD. Çocuk Kardiyolojisi BD. Profesör
Dr. Fatih Bıçaklıoğlu- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Üroloji Uzmanı
Dr. Aykut Çelik- İşyeri Hekimi
Dr. Zeki Hamşioğlu- Özel İzmit Konak Hastanesi- Üroloji Uzmanı
Dr. Serap Mülayim- KOÜ Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D Doktor Öğretim Üyesi
TBB Büyük Kongre Delege Adayları
Dr. Hüseyin Aydınoğlu- Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dr. Tuğrul Civak- Özel Kocaeli VM Medikal Park Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı
Dr. Mustafa Kara- Gölcük Merkez Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimi
Dr. Aynur Karadenizli- KOÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Profesör
Dr. Ersin Karagöz- İşyeri Hekimi
Dr. Kemal Keşmer- Özel Kocaeli VM Medikal Park Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dr. Salih Topçu- KOÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. Profesör
Dr. Mehtap Yılmaz Maçkalı- İşyeri Hekimi
Onur Kurulu Adayları
Dr. Ayşe Engin Arısoy- KOÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Profesör
Dr. ÖzdalDillioğlugil- KOÜ Tıp Fakültesi, Üroloji AD. Profesör
Dr. Ahmet Durukal- Genel Cerrahi Uzmanı, İşyeri Hekimi
Dr. Şevket Vural- İzmit Kızılay Kan Merkezi, Pratisyen Hekim
Dr. Attila Yüksel- Özel Körfez Marmara Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Denetleme Kurulu Adayları
Dr. Müjdat Akisen- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Dr. CüneydÖzkürkçügil- KOÜ Tıp Fakültesi, Üroloji AD. Profesör
Dr. Fuat Karapınar- Kocaeli Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz