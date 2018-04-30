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Tabip Odası’nda kazanan belli oldu!

TTB’ye bağlı Kocaeli Tabip Odası’nda hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerde kazanan grup Çağdaş Hekimler oldu. Demokrat Hekimler’in başkan adayı Cengiz Erçin ise listeyi deldi.

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Tabip Odası’nda hafta sonu gerçekleştirilen seçimde Çağdaş Hekimler ve Demokrat Hekimler yarışmıştı. Çarşaf liste usulüyle yapılan seçimin galibi Çağdaş Hekimler oldu. Demokrat Hekimlerin başkan adayı Cengiz Erçin ise listeyi deldi. Tabip Odası’nın yönetimine Cengiz Erçin de girecek. Çağdaş Hekimlerin başkan adayı Zeki Hamşioğlu 273 oy alırken, Demokrat Hekimlerin başkan adayı Cengiz Erçin 235 oy aldı. Seçimin en yüksek oyunu alan ise 314 oy ile Attila Yüksel oldu.

ÇAĞDAŞ HEKİMLER GRUBU

Yönetim Kurulu Adayları

Dr. Berra Akgül Gürkan- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Patoloji Uzmanı

Dr. Ömer Ardaman- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Abdulkadir Babaoğlu- KOÜ Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları AD. Çocuk Kardiyolojisi BD. Profesör

Dr. Fatih Bıçaklıoğlu- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Üroloji Uzmanı

Dr. Aykut Çelik- İşyeri Hekimi

Dr. Zeki Hamşioğlu- Özel İzmit Konak Hastanesi- Üroloji Uzmanı

Dr. Serap Mülayim- KOÜ Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D Doktor Öğretim Üyesi

TBB Büyük Kongre Delege Adayları

Dr. Hüseyin Aydınoğlu- Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Dr. Tuğrul Civak- Özel Kocaeli VM Medikal Park Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mustafa Kara- Gölcük Merkez Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimi

Dr. Aynur Karadenizli- KOÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Profesör

Dr. Ersin Karagöz- İşyeri Hekimi

Dr. Kemal Keşmer- Özel Kocaeli VM Medikal Park Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Dr. Salih Topçu- KOÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. Profesör

Dr. Mehtap Yılmaz Maçkalı- İşyeri Hekimi

Onur Kurulu Adayları

Dr. Ayşe Engin Arısoy- KOÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Profesör

Dr. ÖzdalDillioğlugil- KOÜ Tıp Fakültesi, Üroloji AD. Profesör

Dr. Ahmet Durukal- Genel Cerrahi Uzmanı, İşyeri Hekimi

Dr. Şevket Vural- İzmit Kızılay Kan Merkezi, Pratisyen Hekim

Dr. Attila Yüksel- Özel Körfez Marmara Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

Denetleme Kurulu Adayları

Dr. Müjdat Akisen- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

Dr. CüneydÖzkürkçügil- KOÜ Tıp Fakültesi, Üroloji AD. Profesör

Dr. Fuat Karapınar- Kocaeli Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Bugün 10:04 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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