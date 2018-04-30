Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgi ve iddialara göre, Derince Kaşkaldere’de ikamet eden Aziz Hamsi (25) bir soğuk hava deposu inşası için Çorum'a gitti. Deponun yapımında çalışan Aziz Hamsi, bir an dengesini kaybetti ve inşaatın 9 metrelik çatısından beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aziz Hamsi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Azizi Hamsi’nin cenazesi Kaşkaldere Evliya Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Derince’de toprağa verilecek.