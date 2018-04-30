Alınan bilgi ve iddialara göre, Derince Kaşkaldere’de ikamet eden Aziz Hamsi (25) bir soğuk hava deposu inşası için Çorum'a gitti. Deponun yapımında çalışan Aziz Hamsi, bir an dengesini kaybetti ve inşaatın 9 metrelik çatısından beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aziz Hamsi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Azizi Hamsi’nin cenazesi Kaşkaldere Evliya Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Derince’de toprağa verilecek.
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Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
Çorum'a inşaat işi için giden Derinceli Aziz Hamsi, çatıdan beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz