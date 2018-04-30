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Emel Ceylan Balcıoğlu, aday adayı oldu!

AKP Kocaeli kadrolarının çalışkan ismi Emel Ceylan Balcıoğlu milletvekili aday adaylığını açıkladı.

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24 Haziran seçimleri öncesi AKP’de aday adaylık başvuruları tam gaz devam ederken AKP’nin sevilen ve çalışkan isimlerinden uzun yıllar AKP yönetimlerinde yer alan Emel Ceylan Balcıoğlu milletvekili aday adaylığını açıkladı. Balcıoğlu aday adaylığı başvuru formunu il başkan vekili Abdullah Eryarsoy’a teslim etti.

EMEL CEYLAN BALCIOĞLU KİMDİR?

1980 yılında İzmit’te doğdu. 2001 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2006 yılından bu yana AKP teşkilatlarında çeşitli görevler alan Balcıoğlu, Kandıra Belediye Başkan aday adayı da olmuştu. Balcıoğlu evli ve 2 çocuk annesi.

Bugün 10:22 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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