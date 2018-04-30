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Bugün 10:46 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:50 TSİ )

Araba parasına tavuk..!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir salonda Körfez Tavuklar Derneği tarafından birçok farklı il ve ilçeden gelen tavuklar meraklılarına sunuldu.

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Yaklaşık 10 çeşit değerli tavuk türü salonda sergilendi. Fiyatları 200 ile 10 bin lira arasında değişen tavuklar üreticiler tarafından açık arttırma usulü ile satıldı. Farklı boyut ve renklerdeki tavuklar, özellikleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı. Yapılan etkinlik ve tavuklar hakkında bilgi veren Körfez Tavuklar Dernek Başkanı Ceyhun Yüksel, "Burada bir açılış müzayedesi düzenledik. Birçok il ve ilçeden çeşitli cinslerden hayvanlar geldi. Yüksek fiyatlarda olan, 1000 liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkan, daha düşük rakamlara geldiğimizde 200-300 liraya çıkan hayvan çeşitleri var. Burada şu an en pahalı hayvanlar arasında Brahmalar, Küpeli Araucanalar geliyor. Bunlar tabi her hobicinin kendine özgü zevkiyle beslediği hayvanlar. Bu hayvanlarla değerli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarla güzel yerlere getirmeye çalışıyoruz” dedi.

HOBİCİLER ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

Etkinlik sayesinde hobicilerin ve üreticilerin buluştuğunu belirten Yüksel, "Burada bütün hobici arkadaşlar, dernekler bir araya toplanıp müzayede, bir etkinlik oluşturuyoruz. Bu etkinlikte herkes kendi hayvanını tanıtmış oluyor, göstermiş oluyor. Bunun haricinde üreticiler kendi hayvanlarını satmak için getiriyorlar. Burada açık arttırma usulü hayvanlar satılıyor Bunu her dernek farklı düzenler. Kimisi açılışlar yapar, kimisi haftada bir düzenler, kimisi yılda iki sefer düzenler. Bu kendi aralarındaki yönetimle alakalı bir durum. İstek talep olduğu sürece düzenlemelerimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.

Bugün 10:46 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

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