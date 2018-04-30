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Bugün 10:42 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:40 TSİ )

Dikkat! SGK bildirdi: Son gün bugün!

Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının 30 Nisan 2018'e (bugün) kadar ödenmemesi halinde gecikme zammı alacak. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamada, "Borçların 30 Nisan 2018 tarihine kadar ödenmemesi halinde, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edecektir" denildi.

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SGK, gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalıların 2 Nisan 2018 tarihine kadar gelir testine müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi. SGK'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir kapsamda sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşlar hakkında uygulanan Genel Sağlık Sigortasının 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu hale getirildiği belirtildi. Bu kapsamda olan vatandaşların 1 Nisan 2017 tarihi öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçlarının 6824 sayılı Kanun ile başvuru şartı aranmaksızın yapılandırıldığı bildirildi.

SON GÜN BUGÜN!

Açıklamada, kendilerine gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalıların 2 Nisan 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gelir testine müracaat etmeleri ve gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçlarının silineceği kaydedilerek, şunlar denildi: “Yapılan gelir testi sonucunda aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan Genel Sağlık Sigortalılarımızın 1 Nisan 2017 tarihi öncesine ait gecikme zammı ve gecikme cezası borçları silinmiştir. Gecikme zammı ve gecikme cezası silinen bu borçlar, aylık sadece 53,33 TL üzerinden yeniden hesaplanmış ve son ödeme tarihi ise 30 Nisan 2018 (bugün) olarak belirlenmiştir. 1 Nisan 2017 tarihi öncesine ait prim borçları e-devlet üzerinden veya Kurumumuza müracaat edilerek öğrenilebilmekte, Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla, internet üzerinden internet bankacılığı, PTT şubelerinden ya da kredi kartı ile ‘GSS 6824 Prim Tahsilatı’ menüsünden ödenebilmektedir.

GECİKME CEZASI

Söz konusu borçların 30 Nisan 2018 tarihine kadar ödenmemesi halinde, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edecektir. Genel Sağlık Sigortalılarımızın sağlık yönünden mağduriyet yaşamamaları açısından yukarıda belirtilen konularda gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir.”

Bugün 10:42 TSİ - Ekonomi

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