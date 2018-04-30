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Artvinliler'de başkan Mikail Kalyoncu oldu

Kocaeli Artvinliler Derneği öncülüğünde, 8 derneğin birleşimi ile kurulan Kocaeli Artvin, Batum Havalisi Dernekleri Federasyonunun birinci genel kurulunda Başkan Mikail Kalyoncu oldu.

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Kocaeli Artvinliler Derneği, İzmit Artvinliler Derneği, Körfez Artvinliler Derneği, Başiskele Artvinliler Derneği, Artvin Yusufeli Derneği, Gölcük İznik Batum Havalisi Derneği, Karamürsel Artvinliler Derneği ve Kandıra Beyler Beyliler Derneği’ nin birleşimi ile kurulan Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu’nun 1. Olağan Genel Kurulu ve Birlik Kardeşlik Şöleni Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti.

YOĞUN KATILIM

Kongreye ve şölene, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Gebze Üniversitesi Rektör Yardımcısı Babur Özçelik, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, ve çok sayıda Artvinli vatandaş katıldı. Kongre öncesi Artvinli sanatçılar Viral Cemal, Filiz Yıldırım ve Zafer Tekgümüş davetlileri coşturdu. Divan başkanlığını Gebze Üniversitesi Rektör Yardımcısı Babur Özçelik’ in yaptığı kongrede 8 dernekten toplam 80 delege oy kullanırken Kocaeli Artvin, Batum Havalisi Dernekleri Federasyonunun Başkanı Mikail Kalyoncu oldu

KOCAELİ BİZİ BAĞRINA BASTI

Kongre’ de konuşan Kocaeli Artvin, Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu Başkanı Mikail Kalyoncu,” Genel kurulumuza hepiniz hoş geldiniz. Doğası cennettir güzelim Artvin’imizin. 140 sene önce Artvin ve Batum Havadisinden göç edenlerin hasreti bu gün burada bitmiş olacak. Bizler her ne kadar Artvin’ li olsak da Kocaeli’mizde doymaya başladık. Evlatlarımızı burada okutuyoruz. Doğduğumuz yer Artvin olsa da doyduğumuz yer olan Kocaeli bizim için çok değerlidir. Bütün illerimizi bağlayan Kocaeli, biz Artvinlileri bağrına basmıştır. Kocaeli Artvinliler için bambaşka bir il. Bizler Kocaeli’ndeki birlik ve bütünlüğü sağlamak için bütün gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeksiniz herkesi bağrımıza basacağız. Bizler yönetim olarak Kocaeli’ nin en güçlü sivil toplum örgütü olma yolunda ilerleyeceğiz. Ayrıca 8 Ağustos tarihinde hiç Artvin’ e gitmemiş olan vatandaşlarımızı 8 otobüs ile Artvin’ e götürüp misafir edeceğiz dedi. Kongremizin birinci Genel kurulu hepimize hayırlı olsun” dedi

BİRLİK VE BERABERLİK ÇOK ÖNEMLİ

Kongreye konuşan Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu,” Kocaeli’ de yaşayan güzel Artvinlileri selamlıyorum. Sizlere hitap etmekten mutluluk duyuyorum. Benimde bir yanım Batumludur. Karadeniz gerçekten özel bir bölge. Ama Kocaeli’ miz bütün zenginleri barındıran önemli bir şehir. Başka bir yönü de küçük bir Anadolu. 81 il’in bütün zenginlikleri burada. Türkiye’ nin her yerinden bir vatandaşımızı burada görmemiz mümkün. Bizi biz yapan değerler, birlik ve beraberlik. Misafir perverliğimiz, hoşgörümüz, anlayışımız bütün dünya ya örnek. Bu birlik ve beraberliğimizi devam ettirmemiz çok önemli. Böyle etkinliklerle birlikte kendi geleneklerimizi yeni nesillere aktarmada çok önemli bir payı olduğunu düşünüyorum” dedi.

MİKAİL KALYONCU’ NUN YÖNETİM LİSTESİ

Mikail Kalyoncu, Zülfükar Ali Tokgöz, Fuat Ellibeş, Ayhan Ayyıldız, Alper Yazıcı, Hasan Basri Başbay, Nihat Tekgümüş, Cemil Gürgen, Şaban Yamak, Muharrem Gökbayrak, Osman Şirin

DENETLEME KURULU

Osman Özer, Vahit Kuzu, Arzu Yıldız, Eyüp İlhan, Sabri Özdemir

Bugün 11:07 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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