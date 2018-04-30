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CHP Örgütü İsmetpaşa Stadına veda etti

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü dün, İsmetpaşa Stadında gerçekleşen son maça katılım sağlayarak veda maçında yerini aldı.

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Kocaelispor 46 yıldır mabedi olarak görülen İsmetpaşa Stadına dün oynadığı Büyük Çekmece Tepecik A.Ş. maçıyla veda etti. Bu anlamlı günde CHP Kocaeli İl Başkan Vekili Hasan Akar, CHP İl Yöneticileri, CHP Gençlik Kolları İl ve İzmit İlçe Örgütü, eski İl ve İlçe Başkanları, eski Milletvekilleri de yerlerini aldılar, Kocaelispor’u yalnız bırakmadılar.

AKAR, “BU STADIN BİZİM İÇİN ANLAMI BÜYÜK”

Büyük heyecan yaşanan maçta, Kocaelispor’a destek veren CHP Kocaeli Örgütü, her zaman Kocaelispor’un yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. CHP İl Başkan Vekili Hasan Akar, “ İsmetpaşa Stadının bizim için, bu kent için anlamı büyük. Burada birçok büyük zafer elde ettik. Önemli karşılaşmalarda takımımıza destek verdik. Kocaelispor bu kentin bir markasıdır. Biz her zaman olduğu gibi yine takımımızın yanındayız. Bu anlamlı günde de yine buradayız. Birçok anımızın olduğu bu stad yıkılabilir ama burada yaşadığımız anlar anılarımızdan asla silinmeyecek” dedi.

Bugün 11:12 TSİ - Gündem

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