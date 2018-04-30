Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:16 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:30 TSİ )

Sibel Moralı, AKP’den vekil aday adayı

AKP’de aday adaylık başvuruları hız kesmeden devam ederken Körfez Ticaret Odası eski başkanı Sibel Moralı’da AKP milletvekilliği aday adaylığı resmi başvurusunu yaptı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

AKP’de aday adaylık başvuru süreci hız kesmeden devam ederken 24 Haziran’da gerçekleşecek olan genel seçimler öncesi Körfez Ticaret Odası eski başkanı ve ilimizin ilk kadın ticaret odası başkanı olan Sibel Moralı’da aday adaylığı başvuru dosyasını AKP İl Başkanı Vekili Abdullah Eryarsoy’a teslim etti.

KADINLARA FIRSAT VERİLDİĞİNDE

Moralı, "Belki hayatımda en zor karar verdiğim kararlardan bir tanesiydi. Kadınların fırsat verildiğinde her şeyi yapacağına inanıyorum. Kurtuluş savaşında, 15 Temmuz'da kadınların desteği vardı. Bana burada destek veren hemşehrilerim, kadınlar ve tüm Türkiye için elimden geldiğince her şeyi yapmak istiyorum. Aday adaylığımın başvurusunun kabul edilmesini rica ediyorum" dedi.

SİBEL MORALI KİMDİR

1971 yılında Körfez’de doğan Sibel Moralı Çalışma Ekonomisi Bölümü’nden mezun olan Moralı, aynı zamanda kentimizin ilk kadın ticaret odası başkanı olmuştu. STM İş Güvenliği Danışmanlık ve Özel Eğitim Merkezi’nin sahibi Moralı, evli ve 2 çocuk annesi.

Bugün 11:16 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Küçükkaya tezeğe karşı AKP’ye lokum gönderecek mask
Küçükkaya tezeğe karşı AKP’ye lokum gönderecek
Sibel Moralı, AKP’den vekil aday adayı mask
Sibel Moralı, AKP’den vekil aday adayı
Haftanın ilk resmi başvurusu Orman’dan mask
Haftanın ilk resmi başvurusu Orman’dan
Moralı, AKP'de aday adayı oluyor mask
Moralı, AKP'de aday adayı oluyor
Ayaz: Ne istedik de olmadı mask
Ayaz: Ne istedik de olmadı
CHP'de milletvekili adaylarını Öztrak belirleyecek mask
CHP'de milletvekili adaylarını Öztrak belirleyecek
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti mask
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti
Aday olmak için 18 yıllık işinden istifa etti! mask
Aday olmak için 18 yıllık işinden istifa etti!

GALERİ

Ercan Turizm’den unutulmaz Bosna gezisi mask
Ercan Turizm’den unutulmaz Bosna gezisi
Hilal ve Erdi ilk adımı attı mask
Hilal ve Erdi ilk adımı attı
Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER! mask
Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER!
Doğantepe BAL’da “DEVAM” dedi! mask
Doğantepe BAL’da “DEVAM” dedi!
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret mask
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL