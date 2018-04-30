Sibel Moralı, AKP’den vekil aday adayı

AKP’de aday adaylık başvuru süreci hız kesmeden devam ederken 24 Haziran’da gerçekleşecek olan genel seçimler öncesi Körfez Ticaret Odası eski başkanı ve ilimizin ilk kadın ticaret odası başkanı olan Sibel Moralı’da aday adaylığı başvuru dosyasını AKP İl Başkanı Vekili Abdullah Eryarsoy’a teslim etti.
KADINLARA FIRSAT VERİLDİĞİNDE
Moralı, "Belki hayatımda en zor karar verdiğim kararlardan bir tanesiydi. Kadınların fırsat verildiğinde her şeyi yapacağına inanıyorum. Kurtuluş savaşında, 15 Temmuz'da kadınların desteği vardı. Bana burada destek veren hemşehrilerim, kadınlar ve tüm Türkiye için elimden geldiğince her şeyi yapmak istiyorum. Aday adaylığımın başvurusunun kabul edilmesini rica ediyorum" dedi.
SİBEL MORALI KİMDİR
1971 yılında Körfez’de doğan Sibel Moralı Çalışma Ekonomisi Bölümü’nden mezun olan Moralı, aynı zamanda kentimizin ilk kadın ticaret odası başkanı olmuştu. STM İş Güvenliği Danışmanlık ve Özel Eğitim Merkezi’nin sahibi Moralı, evli ve 2 çocuk annesi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz