Erkan Aksoy’dan davullu zurnalı başvuru

1 Kasım seçimlerinde 10.sırada milletvekili adayı olan İzmit eski Meclis Üyesi, şu anda Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyon başkanı Erhan Aksoy 24 Haziran seçimlerinde aday adayı olmak için başvurusunu yaptı. Perşembe pazarı alanında toplanan romanlar, meşale, davul, zurna ve sloganlarla AKP binasına yürüdüler. Binanın önünde konuşan Aksoy, "Bu seçimler hayırlı uğurlu olsun. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim" dedi.

ERKAN AKSOY KİMDİR

AKP’den İzmit Belediye Meclis üyesi seçilen ve aday adaylığı için görevinden istifa eden Erkan Aksoy, 1965 İzmit doğumlu. İlkokul mezunu olan Aksoy, evli ve 3 çocuk babası. 1 Kasım seçimlerinde 10. Sıradan milletvekili adayı gösterildi.