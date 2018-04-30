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Mustafa Arpaguş, AKP’den aday adayı

AKP’de milletvekili aday adaylığına İzmit İlçe eski yöneticilerinden Mustafa Arpaguş da başvurdu. 

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AKP’de milletvekili aday adaylığı başvurularının son günün AKP eski İzmit ilçelerinden Mustafa Arpaguş aday adaylığı başvuru formunu İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy takdim etti. Arpaguş, “Partide 4 yıl görev yaptım. Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimleri ve yerel seçimlerde aktif görevler üstlendim. Bu önemli göreve teşkilatın desteği ile talip oluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la ilk kez 1995-1996 yıllarında tanıştım. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken, Ömerli Barajı başta olmak üzere bazı projelerde görevler üstlendim. Bu kutlu yürüyüşün nerelerden geldiğini ve amacının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Özellikle bugün içinde bulunduğumuz şartlarda Türkiye’nin bekası için değil elimizi, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Bu duygularla milletvekili aday adaylığı başvurumu yapıyorum. Bu kadar fazla başvurunun olması partimizin zenginliğidir. Halkımızın desteğini bekliyorum” dedi.

MUSTAFA ARPAGUŞ KİMDİR?

20 yıldır Arpaguş İnşaat firması adıyla birçok konut ve iş yeri projesine imza atan Arpaguş, 1974 Samsun doğumlu. İzmit Yenişehir Mahallesi’nde oturan Arpaguş, 3 çocuk babası.

Bugün 11:24 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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