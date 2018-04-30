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Yaşar Ellialtı AKP’den aday adayı

Kocaeli Tıp Merkezi’nin sahibi Yaşar Ellialtı, AKP’den milletvekili aday adaylığı için il binasına gelerek resmi başvuruda bulundu.

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24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerin için AKP büyük ilgi görürken milletvekilliği aday adaylığı için büyük ilgi yaşanıyor. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde meclis üyesi, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde ise milletvekili aday adayı olan Kocaeli Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ellialtı, il binasına gelerek başvuru dosyasını il başkan vekili Abdullah Eryarsoy’a teslim etti.

YAŞAR ELLİALTI KİMDİR?

1979 Kayseri doğumlu olan Ellialtı, ilk, orta ve lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans mezunu. Kocaeli Tıp Merkezi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Ellialtı evli ve üç çocuk babası.

Bugün 11:27 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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