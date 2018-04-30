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Baba-oğul adaylık için yarışacak!

Eğitimci-Yazar Ahmet Özen ve üniversite öğrencisi 21 yaşındaki oğlu Yusuf Sadra Özen, Türkiye’de bir ilke imza atarak Saadet Partisi Kocaeli milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

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Erken seçim tarihinin açıklanması üzerine, siyasi partilerde hareketli günler yaşanıyor. Saadet Partisi, dün dikkatleri üzerine çeken iki başvuru aldı. Eğitim sahasındaki başarılarıyla tanınmış, yurt içi ve yurt dışındaki yüzlerce konferansıyla ün yapmış Ahmet Özen, 21 yaşındaki oğlu Yusuf Sadra Özen ile birlikte Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatına gelerek milletvekili aday adaylığı için müracaatta bulundu.

BABA ÖZEN: OĞLUMUN ADAYLIĞINA DAHA ÇOK SEVİNDİM

Oğluyla rekabet edeceği adaylık başvurusunu değerlendiren Ahmet Özen, “Uzun yıllardan beri Milli Görüş bünyesinde bulunmuş biri olarak, bu seçimde de milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapmak niyetindeydim. Seçim tarihi açıklandıktan bir gün sonra oğlum üniversiteli arkadaşlarının ısrarı üzerine Saadet Partisi’nden milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmak istediğini söyledi. Üniversite öğrencisi oğlumun bu duruşu karşısında söylenecek çok fazla söz yoktu. Oğlumun adaylığına kendi adaylığımdan daha çok sevindim. Ben bu seçimde oğlumla yarışacağım. İnşallah 24 Haziran yeni bir başlangıç olacak. Şimdiden bu başlangıcın habercisi bir havayı müşahede ediyoruz.” dedi.

OĞUL ÖZEN: ÜNİVERSİTELİLER İKİ ÖĞÜNÜNÜ ÇAY SİMİTLE GEÇİRİYOR

Dikkat çeken adaylık başvurusunun mimarı Özen, “Türkiye’nin en kalabalık ve  kozmopolit üniversitesi; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrencisiyim. Bu sebepten dolayı bulunduğum üniversitedeki gençlerin ülkemize yönelik kanaatlerinin ve beklentilerinin farkındayım. Hiç abartmadan söyleyebilirim ki üniversite öğrencileri, ülkemizin problem ve sıkıntılarının çok net farkında olduğu gibi, iktidardaki büyüklerimizin de çözüm olmadığını görmektedirler.’’ dedi. Artık Türkiye’nin gençlere umut vaat etmeyen bir ülke olduğunu belirterek, “Biz üniversitelilerin ciddi anlamda gelecek kaygısı var. Mezun olduktan sonra istediğimiz işleri yapamayacağımızı biliyoruz.Şu anda ciddi emekler vererek okuduğumuz bölümlerin bir karşılığı olmayacağını fark ediyoruz. İki öğününü neredeyse çay simitle geçiren üniversiteli gençler, mezun olduktan sonra da çay simit hesabı yapmak istemiyor.” dedi.

Bugün 11:36 TSİ - Siyaset

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