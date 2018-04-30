90 yaşındaki kadın ölü bulundu!

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Olay İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akkavak Caddesi üzerinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yalnız başına yaşayan 90 yaşındaki Gül Öcal’dan haber alamayan komşular durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 90 yaşındaki Öcal’ın cenazesi Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı.