AKP İzmit’te üye kayıtları devam ediyor. Bu çerçevede Bekirdere’de sevilen isimlerinden eski CHP’li Aziz Bakır AKP’ye üye oldu. Üye olduktan sonra açıklamalarda bulunan Aziz Bakır, “Bu benim için çok önemli. CHP’de senelerce siyaset yaptım. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kontrollü darbe diye açıklamalarda bulunması, ayrıca İYİ Parti’ye 15 vekile geçmesi kendi iradesi olmayıp geçmesi beni rahatsız oldu. Hiçbir fikrini sormadan böyle bir eylem yapması sonucunda CHP’nin bir önemi kalmadığını anladım. Cumhur İttifakı’nın daha hayırlı olduğunu düşündüğüm için AKP’ye üye oldum. Üye olmaktan da mutluyum” şeklinde konuştu.

ATATÜRK YAŞASAYDI AKP’YE OY VERİRDİ

Daha sonra açıklamalarda bulunan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Mustafa Kemal yaşaydı AKP’ye oy verirdi. Ülkesini seven herkesin partisi AKP’dir. AKPlilerin partisi AKPdir. Cumhurbaşkanımızı destekleyenler AKP’de buluşmaya devam edecektir” dedi.