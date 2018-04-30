Ayaz: Ne istedik de olmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağını açıklamasının ardından, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz seçim çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Ayaz 5 bin kişilik teşkilat yapısıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Seçime hazırız” dedi. Ayaz ayrıca CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekiline yüklenerek, “15 vekilin parti değiştirmesi tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Bunların partileri bile belli değil. Nasıl sesleneceğimi bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

KİRALARIN ÖDENMESİNDE SORUN MU OLDU

Beraat Kandili’ni kutlayarak sözlerine başlayan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Siyasi hayatımızda hiç görülmemiş bir çirkinlikler yaşıyoruz. 24 Haziran’da çıkartılacak başkan adaylarını Kılıçdaroğlu’nun eşinin bile bilmiyor. 15 vekilin parti değiştirmesi tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Güneş Motel olayları bile masumdur. Kiralanan vekiller yerlerine dönecek. Kontratları mı bitti, kiranın ödenmesinde sorun mu oldu? Bunların partileri bile belli değil. Nasıl sesleneceğimi bilemiyorum” dedi

SEÇİME HAZIRIZ

Ayaz açıklamasının devamında Fatma Kaplan Hürriyet’e yüklenerek, “O hanımefendiye buradan bir kere daha sesleniyorum. Türk seçmeninden özür dile. Bütün teşkilatlarımızla, yaklaşık 5 bin arkadaşımızla seçime hazırız. 9 aydır adım atmadık, bir sokak bırakmadık. CHP İzmit ilçe başkanlığından istifa eden arkadaşımız, seçim eğlenceli olacak diyordu. Fakat biz bir şey yapmadan onlar kendileri kepenk kapattılar. Gençlik kollarımız Yürüyüş Yolu’nda yapılan çalışmalarıyla yaklaşık bin kişiyi üye yaptılar. Kadın Kollarımız 1 Mayıs İşçi Bayramı için Fethiye Caddesi’nde karanfil dağıtacaklar” dedi

HALKIN TEVECCÜHÜNÜ GÖRÜYORUZ

Milletvekilliği aday adaylarında bulunan isimlere başarılar dileyerek sözlerini sürdüren Ayaz, “Yüze yakın milletvekili aday adayımız var. Ben 110’lu rakamlara ulaşacağını düşünüyorum. Ben bu partinin kuruluşundan beri içerisindeyim. 9 yıl il yönetiminde bulundum, 4 yıl il başkan yardımcılığı yaptım. 2002’den beri ben böyle bir aday adaylığı başvurusu görmedim. Halkın teveccühünün partimiz üzerindeki etkisini göstermektedir. Ben bir şeyler yapmak istiyorum diyen bütün milletvekili aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İLK İRTİBAT BÜROSU AÇILIYOR

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünün altını çizen Hasan Ayaz, “Sandık kurullarımız hazır. Çalışmalarımızı durdurmuyoruz. Önümüzdeki Perşembe akşamı 20.30’da Yenidoğan Serdar Mahallesi’nde ilk irtibat büromuzun açılışımızı gerçekleştireceğiz. Bu seçime dönük bir heyecan yaratacaktır. Aday adayı arkadaşlar kendini tanıtmak istiyor. Yarından itibaren temayüle kadar İzmit teşkilatı olarak arkadaşlarımızla tanışacağız. Gördüğümüz tablo içerisinde AKP her zaman olduğu gibi yine rakipsiz bir şekilde yoluna devam ediyor. Milletin bu teveccühünü, güveni hiçbir zaman sarsmadan millete hizmet yolunda çalışacağız” diye konuştu.

ADAY ADAYI DEĞİM

“Seçim sattı mahallinde benim aday adaylığım için bazı yayın kuruluşlarında adım geçmiştir” diyen Ayaz, “Ben siyasetçiyim. Bir yerlerde ismimizin geçmesi yaptığımızın işlerin doğruluğunu gösterir. Biz görev istenmez, görev verilir düsturuyla hareket ettik, ediyoruz. Milletvekilliği noktasında partimiz görev verseydi gereğini yapardık. Bu noktada hiçbir aksiyonumuz, talebimiz, beklentimiz olmadı. Şu ana kadar ne istedik de olmadı. Hasan Ayaz dava adamıdır. Hasan Ayaz kendi çıkarlarını dava çıkarlarının gerisinde gören birisidir. Bu milletin 2023, 2053 ve 2071 davasına sahip çıkma düsturudur bu. Milletvekilliği aday adayı olmak is aksiyon noktasında gerekeni yapardım” diye konuştu.