Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:02 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:03 TSİ )

KTO'ya ziyaretler devam ediyor

Körfez Ticaret Odası’na gerçekleştirilen seçimlerin ardından hayırlı olsun ziyaretleri tüm hızla devam ediyor. KTO Başkanı Recep ÖZTÜRK’ü en son Körfez muhtarlar derneği ziyaret etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Ticaret Odası’na gerçekleştirilen seçimlerin ardından hayırlı olsun ziyaretleri tüm hızla devam ediyor. KTO Başkanı Recep ÖZTÜRK’ü en son Körfez muhtarlar derneği ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette muhtarlar derneği adına konuşan Yusuf Yanar Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep ÖZTÜRK ve yönetimine tebriklerini iletti

MUHTARLARIMIZLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep ÖZTÜRK ‘’ Körfez ilçemiz için ilçemizde bulunan tüm STK temsilcileri ile uyumlu ve işbirliği içinde çalışacağız. Odamıza gerçekleştirdiğimiz tüm programlarımızda değerli muhtarlarımızı aramızda görmek isteriz. İlçemizin gelişimi için işbirliği şart’’ dedi.

Bugün 12:02 TSİ - Ekonomi

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Solucan gübresi üreten işletmeye örnek işyeri belgesi mask
Solucan gübresi üreten işletmeye örnek işyeri belgesi
Araba parasına tavuk..! mask
Araba parasına tavuk..!
PTT'ye 5 bin personel alınacak! mask
PTT'ye 5 bin personel alınacak!
Ucuzluk panayırı, yoğun istek üzerine uzatıldı! mask
Ucuzluk panayırı, yoğun istek üzerine uzatıldı!
Elinin hamuruyla iş hayatına atıldı: 3 kişiye istihdam sağladı! mask
Elinin hamuruyla iş hayatına atıldı: 3 kişiye istihdam sağladı!
KTO'ya ziyaretler devam ediyor mask
KTO'ya ziyaretler devam ediyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti mask
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti
Aday olmak için 18 yıllık işinden istifa etti! mask
Aday olmak için 18 yıllık işinden istifa etti!

GALERİ

Hilal ve Erdi ilk adımı attı mask
Hilal ve Erdi ilk adımı attı
Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER! mask
Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER!
Doğantepe BAL’da “DEVAM” dedi! mask
Doğantepe BAL’da “DEVAM” dedi!
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret mask
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
Antalya’da Körfez rüzgarı! mask
Antalya’da Körfez rüzgarı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL