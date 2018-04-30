KTO'ya ziyaretler devam ediyor

Körfez Ticaret Odası’na gerçekleştirilen seçimlerin ardından hayırlı olsun ziyaretleri tüm hızla devam ediyor. KTO Başkanı Recep ÖZTÜRK’ü en son Körfez muhtarlar derneği ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette muhtarlar derneği adına konuşan Yusuf Yanar Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep ÖZTÜRK ve yönetimine tebriklerini iletti

MUHTARLARIMIZLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep ÖZTÜRK ‘’ Körfez ilçemiz için ilçemizde bulunan tüm STK temsilcileri ile uyumlu ve işbirliği içinde çalışacağız. Odamıza gerçekleştirdiğimiz tüm programlarımızda değerli muhtarlarımızı aramızda görmek isteriz. İlçemizin gelişimi için işbirliği şart’’ dedi.