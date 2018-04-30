Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Sekreteri Hüseyin Acurman’ın oğlu avukat Anıl Acurman milletvekili adaylığı için kolları sıvadı. CHP’de uzun süre gençlik kollarında ve çeşitli kademelerde görev yapan Acurman, adaylığını ailesi ve yakın çevresi ile paylaştı. Önümüzdeki hafta adaylık başvurusu yapacak olan Acurman’ın, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile görüştükten sonra genel merkez yöneticilerini de ziyaret etmesi bekleniyor.
Bugün 12:03 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:05 TSİ )
Anıl Acurman aday adayı oluyor!
CHP İl Sekreteri Hüseyin Acurman’ ın oğlu avukat Anıl Acurman, CHP’ den Milletvekili aday adaylığı için önümüzdeki günlerde başvuracak
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Bugün 12:03 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz