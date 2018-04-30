Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Sekreteri Hüseyin Acurman’ın oğlu avukat Anıl Acurman milletvekili adaylığı için kolları sıvadı. CHP’de uzun süre gençlik kollarında ve çeşitli kademelerde görev yapan Acurman, adaylığını ailesi ve yakın çevresi ile paylaştı. Önümüzdeki hafta adaylık başvurusu yapacak olan Acurman’ın, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile görüştükten sonra genel merkez yöneticilerini de ziyaret etmesi bekleniyor.