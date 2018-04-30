İzmit FK, Yakup Reis’te bir araya geldi

İzmit Kale, Beşyol Zabıtan, Uzuntarla, Derbent Esnaf, Kocaeli Körfez ve Körfez Atılımspor ile 2. Amatör Lig E Grubu’nda yer alan İzmit Futbol Kulübü ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti. Toplam 49 gol atan ve kalesinde sadece 9 gol gören İzmit ekibi çok rahat bir şekilde adını 1. Amatör Lig’e yazdırdı.

KAFİLE TAM KADRO KATILDI

Murat Son’un koordinatörlüğündeki takım Marina Sahili’nde yer alan meşhur Yakup Reis tekmesinde yemekte bir araya geldi. Murat Son’un yanı sıra Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Ak Parti Gölcük Milletvekili Aday Adayı Av. Abdullah Zorlu, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Sağlam, İzmit FK Teknik Sorumlusu Veli Akbaş, yönetim kurulu üyesi Ali Osman Yılmaz ve futbolcular katıldı.

ZORLU: TESİS GİRİŞİMİMİZ VAR

Kocaelispor’dan da tanıdığımız genç ve yetenekli futbolcuları bünyesinde barındıran ekipte Başkan Zorlu açıklamasında “Elde edilen başarıdan ötürü emek veren herkese teşekkür ederim. Kocaeli futboluna farklı bir renk ve heyecan getirmek için çalışıyoruz. Plajyolu’nda yer alan ve atıl durumda bir tesisin tarafımızdan kullanılabilmesi için de girişimlerimiz sürüyor” dedi.

MURAT SON: 3 YILDIR ÜRETEN BİR KULÜBÜZ

Genel Koordinatör Murat Son “Öncelikli hedefimiz Kocaelispor’a futbolcu kazandırmak. Elimizdeki bazı futbolcularımızı tavsiye ettik. Ne yazık ki sağlıklı karşılık gelmeyince bu isimleri Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin alt yapılarına göndermek durumunda kaldık. Bizde kimsenin önü kapatılmaz, bilakis yardımcı da oluruz. Beni heyecanlandırmayan futbolcu ile çalışmayacağımı herkes bilir. İzmit FK ile tüm yaş gruplarında yer alan, kendi yağı ile kavrulan ve daha da önemlisi 3 yıldır üreten bir kulüp olduk. Yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.