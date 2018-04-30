Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Yarımca Atalar Mahallesinde bir düğün konvoyundan silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Körfez ilçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri kısa sürede düğün konvoyunu durdurdu. Gelin arabasında yapılan aramada, Y.S.G isimli şahıstan kuru sıkı silah ile 28 adet fişek ele geçirildi. Şahıs, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Yarımca Polis Merkezine teslim edildi.
Bugün 12:11 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:14 TSİ )
Düğün konvoyuna polis baskını!
Körfez'de silah sesleri yükselen düğün konvoyu polis tarafından durduruldu. Gelin arabasında yapılan aramada, kuru sıkı silah ele geçirildi.
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Bugün 12:11 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz