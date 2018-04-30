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Haftanın ilk resmi başvurusu Orman’dan

AKP’de milletvekilliği aday adaylığı 2 Mayıs Çarşamba gününe uzatılmıştı. Bugün ilk resmi başvuruyu Körfez’de ikamet eden ve ticaretle uğraşan Mehmet Orman gerçekleştirdi

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24 Haziran’da yapılacak erken seçimler öncesi AKP’de milletvekilliği aday adayları resmi başvurularını geçtiğimiz Çarşamba gününden beri yapıyorlar. Son gün normalde geçtiğimiz Pazar günüydü. Fakat yoğun talep üzerine genel merkez tarafından alınan karar doğrultusunda milletvekilliği aday adaylığı 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatılmıştı. Bugün parti binasına gelerek ilk resmi başvuruyu Mehmet Orman gerçekleştirdi.

MEHMET ORMAN KİMDİR?

Mehmet Orman 1968 Mardin Doğumlu. Ticaret yapıyor. Lise mezunu. Evli ve 4 çocuk babası. 2003’te beri parti üyesi.

Bugün 12:18 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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