İzmit Belediyesi eski Mezbaha Müdürü, CHP İl Örgütü’nün önceki dönem il yöneticilerinden Gökhan Darcan’ın dedesi Yusuf Mengi (92) hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Mengi’nin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Plajyolu Şirinevler Camii’nde kaldırılarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 12:24 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:41 TSİ )
Yusuf Mengi vefat etti!
İzmit Belediyesi eski Mezbaha Müdürü 92 yaşındaki Yusuf Mengi, hayatını kaybetti.
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Bugün 12:24 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz